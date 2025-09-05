Los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Pocito, Caucete y Angaco serán los más beneficiados con la ayuda nacional tras la declaración de emergencia agropecuaria en San Juan. Son las zonas que registraron las mayores pérdidas productivas a raíz de las tormentas de granizo y el brote de peronóspora que afectó viñedos y otros cultivos durante el primer trimestre de 2025.

Publicidad

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1306/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Allí se fijó que la emergencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026 y alcanzará a un total de 16 departamentos sanjuaninos.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que la resolución abre la puerta a un paquete de beneficios impositivos y financieros. “En esta semana ya se ha emitido resolución reconociendo la emergencia agropecuaria que se va a extender en la provincia de San Juan hasta el 30 de marzo del año 2026. Los productores que se han visto afectados, ya sea por contingencias climáticas o por el brote de peronóspora, van a poder gestionar alivios fiscales y algunos alivios financieros para compensar parte de los daños que han sufrido”, afirmó.

Publicidad

El funcionario subrayó que si bien la emergencia alcanza a 16 departamentos, hay cinco que concentran el mayor peso de la asistencia. “Son principalmente los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Pocito, Caucete, Angaco y Sarmiento. Forman parte de los de mayor desarrollo agropecuario y están incluidos dentro de la emergencia que se ha declarado. Están incluidos la mayoría de los cultivos que se desarrollan en la provincia”, precisó.

El esquema de asistencia distingue entre dos situaciones: cuando las pérdidas son de entre el 50% y el 80%, los productores podrán diferir el pago de impuestos nacionales. En los casos en que el daño supere el 80%, se calificará como desastre agropecuario y se prevé directamente la eximición de tributos. Además, a nivel provincial, se contemplan beneficios en el impuesto inmobiliario y en tasas municipales vinculadas a la producción.

Publicidad

Otro eje será el alivio financiero. El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios otorgará créditos con tasas bonificadas de entre 25% y 50%. También se prevén aportes no reembolsables para inversiones y gastos de operación, así como la suspensión por 90 días de juicios y procedimientos administrativos.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán tramitar un certificado que acredite la condición de emergencia o desastre, expedido por la provincia. Luego, ese listado será elevado a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que coordinará la asistencia junto con los bancos oficiales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Fernández destacó que la medida responde a la lógica de cualquier país que atraviesa una crisis productiva de esta magnitud. “Cualquier nación en estas circunstancias toma medidas similares para sostener a sus productores. El desafío ahora es que la ayuda llegue rápido, porque de eso depende la continuidad de las explotaciones y la conservación de los puestos de trabajo en el sector rural”, remarcó.