Suspenden aterrizajes en Ezeiza y hay demoras para posar en Aeroparuqe por las tormentas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El aeropuerto internacional de Ezeiza suspendió esta mañana los aterrizajes debido a que las plataformas se encuentran saturadas porque los aviones no pueden despegar ante la imposibilidad de realizar los servicios de rampa, que por protocolo de seguridad no se concretan cuando hay actividad eléctrica, informaron fuentes aeroportuarias. Los vuelos son derivados a Montevideo, Rosario y Córdoba y según indicaron a Télam las fuentes, en la medida en que las condiciones meteorológicas vayan mejorando y los vuelos comiencen a despegar, se va a ir permitiendo la llegada de los servicios derivados a aeropuertos de alternativa. Mientras tanto, se estableció un plan de contingencia para ubicar a los aviones en plataformas remotas y trasladar desde allí a los pasajeros, en la medida en que la actividad eléctrica lo permita. Por su parte, las fuentes informaron que en Aeroparque un rayo impactó en el sistema de ILS, que es el que permite los aterrizajes por aproximación, por lo que en estos momentos los arribos solamente pueden concretarse cuando los pilotos tienen visibilidad de la pista, lo que complica aún más la ya difícil situación en la estación aérea metropolitana. En Aeroparque, hasta este mediodía hubo 30 vuelos cancelados, dos desviados y otros 35 con demoras que van desde los 45 minutos a las dos horas. Los vuelos en las dos estaciones aéreas registraron cancelaciones y demoras desde temprano como consecuencia de la tormenta que se abatió desde esta madrugada sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. A raíz de la intensa actividad eléctrica, las operaciones de rampa se realizan con intermitencias por la aplicación de los protocolos de seguridad, lo que además provoca que no se pueda cargar combustible en las aeronaves ni realizar ningún otro tipo de tarea en pista. Fuentes aeroportuarias indicaron a Télam que las condiciones meteorológicas seguirán inestables durante el resto de la jornada, con mejoras temporarias que permitirán una "ventana" para poder operar, pero el alerta por tormentas con actividad eléctrica se mantiene al menos hasta las primeras horas de la tarde, por lo que las complicaciones continuarán durante el resto del día. Por otra parte, debido a la imposibilidad de realizar tareas en pista por la actividad eléctrica, se registraban demoras en la descarga de equipajes, lo que provocaba aglomeraciones en la zona de las cintas para retirar las valijas. La situación podría ir normalizándose en ambos aeropuertos con el correr de la tarde, cuando las condiciones meteorológicas vayan mejorando.