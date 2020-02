Suspenden clásico entre Universidad Católica y Colo Colo porque bomba de estruendo lastimó a Blandi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Universidad Católica, dirigida por el argentino Ariel Holan, vencía 2 a 0 como visitante a Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago, por el clásico de primera división del fútbol chileno, cuando hinchas locales empezaron a lanzar bombas de estruendo al campo de juego y una de ellas lastimó al delantero ex San Lorenzo del conjunto anfitrión, Nicolás Blandi.



Los visitantes se imponían con goles del argentino Luciano Aued y César Pinares, e incluso a los 43 minutos del primer tiempo un penal contra el jugador de la UC, Edson Puch, no fue cobrado pese a la revisión que el árbitro, Piero Maza, hizo en el VAR.



En el primer tiempo una bomba de estruendo suspendió momentáneamente el encuentro, aunque no pasó a mayores.



Sin embargo, ya en la segunda mitad el partido debió terminar abruptamente por una bomba de ruido que llegó hasta la mitad de la cancha afectado al delantero de Colo Colo, Nicolás Blandi.



De esta manera, hasta acá la Universidad Católica consigue los tres puntos a la espera de la decisión del directorio de la ANFP, la única instancia capaz de determinar si el partido se termina definitivamente o bien se juegan los restantes 15 minutos del partido que faltaban disputarse.