A falta de minutos de la apertura del Encuentro Nacional de Artesanos, DIARIO HUARPE, recibió la información de que la feria se había suspendido por falta de habilitación de Bomberos. Cabe destacar que la misma había sido organizada por la Asociación de Artesanos quienes no pudieron estar a la altura del evento dejando en “la calle” a casi 80 artesanos que llegaron a San Juan desde distintos puntos del país.

DIARIO HUARPE habló con Armando Ruarte jefe de Bomberos para saber puntualmente cuales eran las fallas en la ex fábrica de Cinzano ya que según las autoridades no cumplían con ningún requisito para estar habilitados. Según el jefe, el lugar no tiene salidas de emergencia, no tiene baños habilitados, ni cuenta con electricidad.

“No es un espacio habilitado para recibir al público” dijo Ruarte.

A diferencia de eventos anteriores, cuando son al aire libre es otro el panorama. En este Encuentro se habían dispuesto algunos stands dentro de las instalaciones lo cual es peligroso tanto para los artesanos como para el público en general.

Los artesanos y feriantes se desayunaron la mala noticia tras haber viajado varios kilómetros ya que la mayoría son de otras provincias como Buenos Aires, Santa Fé, Mendoza, Córdoba, etc. La mayoría de ellos estaba en desconformidad con la organización del evento ya que explicaron que desde un primer momento estaba todo “forzado”.

DIARIO HUARPE llegó al lugar para conversar con los artesanos y conocer la opinión de ellos sobre esta situación. En ese momento, cerca de las 14 horas, todavía permanecía un grupo de entre 10 y 15 personas que estaban “a la deriva”, viendo que hacer. Según algunos testimonios había varios artesanos que al ver esta problemática se volvieron a sus lugares de residencia o a alguna provincia vecina para intentar vender sus productos.

“Llegamos a un lugar que no estaba habilitado, esas son cosas que hay que saber de antemano” dijo una de las artesanas a DIARIO HUARPE.

Los artesanos quedaron con los bolsos hechos y sin saber que hacer. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Para ilustrar un poco la situación, el grupo de artesanos, al ver llegar a DIARIO HUARPE se reunieron y comenzaron a responder las preguntas y dar sus opiniones en un contexto similar a una conferencia.

“Venimos de otras provincias, dejamos la familia, afrontamos gastos de pasajes, de hospedajes y esto es nuestra fuente propia de trabajo” dijo otra de las feriantes.

Fabián Soria representante de la Asociación de Artesanos, dijo que tuvo algunas conversaciones con el Ministerio de Turismo y Cultura para que las capacitaciones para los artesanos sigan pero que la feria estaría suspendida.

“Es una lástima porque la mitad de los artesanos se ha ido y la otra mitad se quiere ir”, dijo el representante.

Sobre las habilitaciones del lugar, Fabían explicó que a él le habían dicho de que estaba todo en condiciones. Lo que sí que los inspectores iban a llegar a la fábrica para constatar algunas cuestiones en relación al público y que a raíz de eso les daban la autorización. Esto no fue así dado que los Bomberos consideraron que el lugar no está habilitado para la actividad.

Por otra parte, desde el Ministerio de Turismo y Cultura explicaron que el evento es privado y está gestionado mediante la Ley de Mecenazgo. De esta manera, el Ministerio, solo funciona como un nexo entre la Asociación de Artesanos y los artesanos independientes para que entre ellos acuerden y lleven adelante la actividad. Además, están al tanto y difundiéndolo ya que se considera una actividad cultural en el marco provincial, pero explicaron que no tienen responsabilidad en cuanto la organización del evento.