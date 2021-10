Suspendieron las semifinales del fútbol local y prevén un cambio de formato de juego

Tras una reunión entre el secretario de Deportes Jorge Chica, los dirigentes de clubes semifinalistas y las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol, los involucrados decidieron este viernes suspender las semis del torneo de invierno local. Se trata de los partidos de Primera y Cuarta. El motivo.

Los encuentros se iban a disputar este fin de semana, pero hubo un cambio de último momento. Las autoridades del fútbol sanjuanino decidieron reprogramarlo para la semana que viene. El día, horario y cómo se jugará será definido el lunes 25 después de que los representantes, en reunión del Consejo, voten y aprueben por unanimidad las modificaciones del reglamento.

En primera instancia, la alta dirigencia del fútbol local definió que los partidos de la Primera: Alianza Vs. San Lorenzo de Ullum y Colón Junior Vs. Unión de Villa Krause y de la Cuarta: Alianza Vs. Unión y San Martín Vs. Peñarol se disputen en cancha neutral, teniendo en cuenta como escenarios los de Peñarol y Trinidad.

Pero luego se analizó que haya ida y vuelta en los partidos, con hinchas de ambos equipos. Sin embargo este no puede ser llevado a cabo este fin de semana, por disposiciones nacionales. Entonces se reprogramó la instancia de semis.

"Liga Sanjuanina de Fútbol, a través de su presidente Oscar Cuevas, comunica que los partidos correspondientes a las semifinales de Primera “A” fueron suspendidos en el día de la fecha por no poderse disputar con ambas parcialidades por medidas nacionales. Ante esto, el Consejo Directivo se reunirá el lunes 25 de octubre para determinar la modalidad y reprogramación de los encuentros", fue el comunicado que sacó la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Con la confirmación de la suspensión de las fechas de eliminatorias, entre las variantes del formato rondaron que las semis se jueguen con público local solamente o que se sume el visitante. También que la ida sea en la cancha del equipo peor posicionado en la fase regular y después la vuelta en el de mejor ubicado. Todo se definiará en tres días.