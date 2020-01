Suspenso, homenaje a Prince y el dolor por Kobe Bryant en los Grammy

POR AGENCIA TÉLAM

Con el suspenso hasta último momento para conocerse a los ganadores en las categorías más relevantes, diversos números musicales entre los que se destacó el homenaje a Prince y el dolor que atravesó a la audiencia por la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, se desarrollaba esta noche la 62° edición de los premios Grammy, el Staples Center de Los Ángeles.



Con Alicia Keys como presentadora y transmisión en nuestro país por la señal TNT, la ceremonia mostraba hasta esta medianoche una seguidilla de números musicales y se reservaba para el final la definición sobre los grandes ganadores.



En tal sentido, de las máximas nominadas, Lizzo, con presencia en ocho rubros, se había alzado con la estatuilla a la mejor interpretación pop solista por “Truth hurts”, una de las canciones que revisitó en la apertura de la noche.



Por su parte, la británica Billie Eilish, con seis nominaciones obtuvo hasta el momento el galardón al mejor álbum pop vocal, por “When we fall asleep, where do w ego?”.



Entre los números musicales, Usher y la legendaria percusionista Sheila E protagonizaron uno de los mejores momentos con un homenaje a Prince que incluyó versiones de “Little red corvette!, “When doves cry” y “Kiss”.



También desfilaron por el escenario, Boyz II Men, Jonas Brothers, Gwen Stefani con Blake Shelton, Tyler the Creator, Ariana Grande y Camila Cabello.



Tras la apertura formal con la actuación de Lizzo, Alicia Keys dedicó unas palabras para Kobe Bryant, al manifestar que “todos estamos tristes porque el mundo perdió a un héroe”.



Previo a la transmisión, se entregaron premios en varias categorías, como el caso de mejor álbum de rock, que recayó sobre Cage the Elephant por “Social Cues”; y mejor álbum pop vocal tradicional, que fue a manos de Elvis Costello & The Impostors, por “Look now”.



En los rubros latinos, la española Rosalía se llevó el premio al mejor disco de música urbana por "El mal querer"; su compatriota Alejandro Sanz obtuvo lo propio como mejor álbum pop por #El disco"; y Marc Anthony y Aymée Nuviola compartieron galardón al mejor disco tropical, por "Opus" y "A journey through cuban music", respectivamente.



El premio a la mejor banda de sonido recayó sobre Lady Gaga y Bradley Cooper por la película "Nace una estrella", mientras que la música de la serie "Chernobyl" obtuvo el propio en lo referente a series para la pantalla chica.



Entre las curiosidades, la legendaria Gloria Gaynor levantó una estatuilla al mejor álbum gospel por "Testimony" y Willie Nelson ratificó su estatus de gran estrella country al consagrarse en el rubro mejor performance por "Ride me back home".



Aunque hubo presencia argentina en cuatro categorías, como el caso del productor Hernán "Don Camel" Sforzini, que compitió en el rubro mejor disco de reggae por "Slly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle"; Sebastián Plano en mejor álbum de new age por "Verve"; Che Apalache, por Rearrange my heart", como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco "La Novena"; ninguno logró alzarse con una estatuilla.En el caso de Solla, la derrota fue en manos de Jacob Collier, el joven talento que asombró al mundo musical con sus videos en youtube en donde versionaba clásicos pop con arreglos vocales, que en noviembre pasado visitó nuestro país.