Susto en la estación Once del tren Sarmiento por un principio de incendio en un andén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un principio de incendio en un andén en la estación Once de la línea de Tren Sarmiento provocó hoy el alerta de los pasajeros, que fueron retirados del lugar sin que se produjeran heridos, mientras el foco fue rápidamente controlado por los bomberos, informaron fuentes de Trenes Argentinos.



El hecho ocurrió pasadas las 9 cuando una formación que ingresaba al andén 5 provocó un chispazo generando mucho humo, por lo que inmediatamente se llamó a los bomberos que controlaron el principio de incendio que estaba debajo de la formación del tercer riel.



Fuentes de Trenes Argentinos confirmaron que no hubo heridos, no se interrumpió la energía ni se evacuó la formación y "sólo se le pidió a los que estaban en el andén 5 que se retiren de ese lugar".



Pasadas las 11 la situación estaba completamente normalizada.