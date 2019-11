Tabárez: "Los jugadores en ningún momento dijeron que no querían venir a Israel"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de la Selección de fútbol del Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró que “los jugadores en ningún momento dijeron que no querían venir a Israel”, en la rueda de prensa que brindó tras su arribo a la ciudad de Tel Aviv, para enfrentar mañana a la Argentina por fecha FIFA.



El técnico se mostró satisfecho de estar por primera vez en Israel y, ante la escalada de tensión protagonizada por el grupo Yihad Islámica en la Franja de Gaza esta semana, que cuestionó la posibilidad de que se jugara el partido, aseguró que “los jugadores uruguayos en ningún momento dijeron que no querían venir”.



“Este partido tiene mucho significado”, destacó el entrenador de la "Celeste" en la víspera del amistoso con el equipo de Lionel Scaloni.



“Tiene que ver con nuestros orígenes”, subrayó el maestro Tabárez, y recordó que “hacía mucho que no se jugaba un amistoso entre Argentina y Uruguay. Es que cada vez es más difícil jugar con equipos europeos, porque sólo juegan entre ellos”, lamentó el técnico de 72 años, y agregó que cuando surgió “la posibilidad de jugar con Argentina en Israel” le pareció “muy importante no dejarla escapar".



“Estaban muy preocupados los futbolistas, como lo estaba yo y el cuerpo técnico. Desde el Uruguay nos enviaban imágenes de misiles que estallaban en el aire y nosotros no tenemos experiencia en esto”, declaró el ex técnico de Boca Juniors y el Milan, de Italia.



"Tuvimos la información de que la seguridad estaba garantizada con el alto el fuego que entró en vigor el jueves. Todo esto fue poniendo las cosas en su lugar”, manifestó el también ex entrenador de Vélez Sarsfield.



“Ahora estamos como siempre, contentos, y como vieron en el entrenamiento, disfrutando de esta situación y esperando el partido, que es lo más importante”, cerró, en la previa del cotejo que este lunes a las 16:15 horas se disputará en el estadio Bloomfield de Tel Aviv, con capacidad para 29.000 espectadores.



Óscar Tabárez, que en el último amistoso de la selección uruguaya ante Perú, llegó a los 200 encuentros como entrenador de la "Celeste", cargo en el que se desempeña desde marzo de 2006, tuvo en Budapest un reconocimiento por ese logro.



Se convirtió en el primer entrenador de toda la historia del fútbol en llegar a esa cifra dirigiendo a un mismo seleccionado y fue destacado por ello con un título en el registro de Guinness World Records.