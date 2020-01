Talleres volvió a Córdoba y sigue con su pretemporada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Talleres, de Córdoba, que venció 3 a 1 en un amistoso el sábado a San Lorenzo y viene de una semana de trabajo físico en Buenos Aires, se instaló nuevamente en su ciudad y retomó esta tarde los entrenamientos de cara al reinicio de la Superliga.



La ‘T’ será visitante de Defensa y Justicia en la vuelta a la actividad oficial dentro de 15 días (o cuando se resuelva el reinicio del certamen), y todavía no tiene ningún refuerzo confirmado en el plantel, aunque tampoco sufrió bajas, ya que por ahora son solo rumores las posibles salidas de jugadores importantes como Andrés Cubas y Nahuel Bustos, entre otros.



Así, los dirigidos por Alexander Medina volvieron al trabajo en la ‘Boutique’ de Barrio Jardín, donde los jugadores que no actuaron y vencieron al ‘Ciclón’ y los que disputaron pocos minutos, realizaron movimientos tácticos en espacios reducidos, mientras que los titulares hicieron un regenerativo.



Mientras tanto, por diferentes molestias físicas de menor importancia, Enzo Díaz y Mauro Ortiz realizaron trabajados diferenciados.



La ‘T’ seguirá entrenando esta semana en Córdoba, sin amistosos confirmados, a la espera del encuentro ante el ‘Halcón’ de Florencio Varela.



En tanto que la división reserva del club cordobés finalmente no realizará la pretemporada en Brasil, donde planeaba jugar dos partidos amistosos.



Así lo decidió la dirigencia "tallarín" esta tarde, al no haber confirmación de los hoteles ni del seguro del plantel que iba a permanecer alojado en Santa Catarina.



El equipo dirigido por Diego Torrente iba a disputar dos amistosos internacionales el martes a las 20 y el viernes a las 16, ante Joinville Esporte Clube y Gremio Esportivo Juventus de Jaragua do Sul, respectivamente, ambos equipos del ascenso de Brasil.