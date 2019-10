Taxistas exigieron al gobierno porteño "que de una vez por todas" detenga el funcionamiento de Uber

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cientos de taxistas reclamaron este mediodía en la puerta de la sede del gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios, que el Ejecutivo local tome medidas para evitar "de una vez por todas" que la plataforma digital de transporte de pasajeros Uber siga operando en el distrito. Esta mañana, pasadas las 11, cientos de choferes de taxis realizaron cortes simultáneos en las esquinas de Boedo y Juan de Garay; Brasil y Jujuy y Caseros y La Plata; y luego marcharon a la sede del gobierno porteño ubicada en Uspallata 3300, donde tras una importante concentración presentaron “un petitorio para pedir que de una vez por todas se tomen medidas concretas para sacar a Uber de la Ciudad”, señaló en diálogo con Télam Julián Amado, dirigente de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro. “Los taxistas estamos en una situación crítica, casi al borde de la quiebra. Si bien el jefe de Gobierno (de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta) dice que esa aplicación es ilegal, la realidad es que cada vez hay más ubers en la calle y que el trabajo del taxista está cada vez más deteriorado, tanto que no se puede sostener el día a día del trabajo”, agregó. Y agregó que “además de la crisis económica que enfrentan todos los trabajadores del país nosotros tenemos que lidiar con esta empresa multinacional que ejerce una competencia desleal ya que no pagan tributos nacionales ni locales, no tienen que cumplir con las mismas reglas que nosotros para que nos habiliten la licencia”. Por último, Amado responsabilizó al Ejecutivo local por esta situación ya que “no tiene políticas públicas concretas que le pongan fin a esta ilegalidad”, y puntualizó en que “si el gobierno quiere puede acabar con esto. "Cuando se decidió a sacar a los manteros porque afectaban a los comerciantes, que trabajaban con todo en regla, puso policía, inspectores, controles y los erradicó”, añadió. “Si Uber pagara lo que pagamos nosotros debería cobrar el doble de lo que cobra por viaje”, afirmó durante la manifestación Soraya Masmud, conductora de taxi hace seis años, y consideró que “la verdad es simple: nos dejan sin trabajo por una empresa que precariza a los laburantes y se lleva la plata afuera”. La mujer aseguró, además, que “este gobierno (porteño) ataca al débil que es el trabajador y el jubilado, pero si tiene a los agentes de tránsito trabajando como monotributistas qué podemos esperar”. La manifestación, que juntó cientos de taxis que bloquearon la calle Uspallata y conductores que cantaron bajo la lluvia, finalizó cerca de las 13. Representantes del Sindicato Peones de Taxis; de la Asociación Taxistas de Capital; de la Unión Propietarios de Autos Taxis; la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro y de la Unión Propietarios y Mandatarias de la República Argentina dejaron una nota en la Mesa de Entradas para exigir que se cumpla con su reclamo.