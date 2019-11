Temperley no presentará cambios y ofrecerá un reconocimiento a Gastón Aguirre

Temperley no presentará cambios ante Independiente Rivadavia Mendoza, en el partido que se jugará el domingo a las 21.10 en el estadio Alfredo Beranger, por la 13ra. fecha de la zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Julio Barraza.



En la misma jornada, previo al encuentro, las autoridades del 'Gasolero' y su parcialidad le ofrecerán un reconocimiento al ex zaguero del club Gastón Aguirre, quien la semana pasada comunicó su retiro del fútbol profesional, cuando militaba en San Martín, de Burzaco, de Primera C.



El técnico Walter Perazzo aún no confirmó el equipo, aunque se estima que -por tercera vez consecutiva- repetirá la misma formación de acuerdo a lo observado en los dos últimos entrenamientos.



Mientras, el centrodelantero uruguayo Mauro Guevgeozian, que se recuperó de un desgarro en el semitendinoso de la pierna derecha y comenzó hacer fútbol esta semana, estaría en el banco de suplentes.



Entonces, la formación 'celeste' será con Matías Fidel Castro; Gonzalo Asis, Fernando Alarcón, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Mauro Cerutti, Emanuel Ibáñez, Federico Fattori y Lucas Bandunciel; Mauro González y Nicolás Messiniti.



Respecto al reconocimiento a Aguirre, de 38 años, que decidió retirarse del fútbol a raíz de una lesión crónica que arrastra en su rodilla derecha, recibirá la ovación de la parcialidad que lo tiene como ídolo, debido a que se inició en el club y durante varias temporadas defendió la camiseta 'celeste' en distintas categorías, además de haber jugado para Olimpo, de Bahia Blanca, San Lorenzo y Newell's, entre otros.