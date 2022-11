Salud Pública ya está recibiendo las primeras solicitudes de habilitación de las piletas por parte de los clubes para esta temporada de verano. Las autoridades sanitarias adelantaron que profundizarán las medidas de seguridad y por eso exigirán al menos la presencia de dos guardavidas, cuando antes era suficiente con la contratación de uno solo.

Lo confirmó Roque Elizondo, jefe del Departamento de Medicina Sanitaria, en declaraciones a AM 1020. “Con los clubes grandes no tenemos problemas porque ya sabemos como trabajan, debido a que tiene dos o tres guardavidas”, afirmó el funcionario.

Publicidad

Indicó que generalmente tienen mayores inconvenientes con los complejos chicos porque a veces no respetan los requisitos mínimos exigidos o no toman suficientes medidas de seguridad. “Vamos a profundizar todo tipo de seguridad en las piletas para que no haya espacio de ingresos que no sean los señalizados”, declaró el titular de Medicina Sanitaria.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Este fortalecimiento de los cuidados en los clubes se ha decidido implementar para evitar hechos que terminan poniendo en peligro la vida de menores especialmente. “Sin duda, eso nos ha puesto en alerta máxima”, señaló Roque Elizondo.

A fines del año 2021 un niño de 3 años murió ahogado en una pileta del Foro de Abogados y el guardavidas del club fue sometido juicio. Por ese motivo, terminó siendo condenado a un año de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para trabajar.

Además, Elizondo agregó que mantendrán algunas indicaciones que predominaron durante la pandemia, como la desinfección frecuentes de los sanitarios.