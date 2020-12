Tendencias en decoración navideña 2020

Comienza diciembre y, aquellos que tienen el espíritu navideño a flor de piel, comienzan a entusiasmarse con decorar el hogar para recibir la época festiva. Papá Noel, pinos nevados, muñecos de nieve y renos… son los típicos adornos que anuncian la llegada de la Navidad aunque, claro está, poco tienen que ver con la tierra que se pisa. Y es que hasta el pobre Santa Claus pide una renovación ya que, con temperaturas que superan los 38°C, a finales de diciembre ni él soporta tanta tradición proveniente de países del norte.

Por esa razón, la arquitecta Laura Cocinero, directora del estudio UNOENCIEN, recomienda darle rienda suelta a la creatividad y animarse a poner manos a la obra para diseñar una deco navideña diferente, con cosas que están al alcance y son de bajo costo. “La pandemia nos ha dejado mucho tiempo de estar en casa y hacer artesanías DIY en el hogar (sigla en inglés de Do It Yourself o, en español, hágalo usted mismo). Por eso estas tendencias de Navidad 2020 vienen ligadas al trabajo de nuestras manos”, explica la profesional.

Las siguientes, son cuatro propuestas para llenar la casa de espíritu festivo sin caer en cursilerías importadas.



FLORES y MADERAS SECAS

Según explica la arquitecta Laura Cocinero, esta tendencia ya es furor en decoración y, en esta ocasión, la propuesta es sumarla a la Navidad.

“Este estilo me gusta mucho porque siento que si hay algo que tiene San juan, más aún en verano, es la sequía. Cualquier recorte de planta natural pasa 3 días y ya se encuentra disecado, esto tiene que ver con nuestro clima, hay que comprender que esta es nuestra belleza natural. Para aprovechar todo esto en la decoración navideña sólo tenemos que agregar algunos puntos de color rojo, verde o dorado, tan típico de estas fiestas”, indica la experta.

Algo positivo es que se trata de una moda que trasciende las fiestas de fin de año y que, cualquier adorno que se adquiera o realice puede adaptarse para continuar vigente durante el resto del año.

Las coronas con flores secas pueden adaptarse para seguir vigentes durante el resto del año.

SUCULENTAS

Estas plantas carnosas han logrado cautivar a más de uno. Y es que la variedad de especies, colores y flores que brindan hace que exista hasta quien las colecciona.

La propuesta que realiza Laura para esta ocasión es utilizarlas para reemplazar el follaje verde que siempre está presente en la ornamentación navideña. “Las suculentas son plantas que se dan muchísimo en nuestro clima, ya que no necesitan tantos cuidados ni excesivo riego. En este sentido, nos pueden aportar el color característico de la Navidad aunque, si ponemos a trabajar nuestra imaginación y le sumamos algunas formas típicas, como el pino o la corona, no quedan dudas de que se trata de una decoración festiva”, explica la arquitecta.

Con una esponja floral como base, este "pino" navideño es original y muy fresco,

MACRAMÉ

Al igual que las flores secas han sido furor este 2020. Cómo explica la especialista consultada, se trata de una tendencia que perdurará en el tiempo por una simple razón: se trata de artesanías duraderas que brindan una calidez especial a los espacios.

Esta técnica puede emplearse en diferentes objetos, desde un árbol de macramé, hasta coronas realizadas con piola y nudos. Y, si además se combina con flores secas, el resultado puede llegar a ser encantador.

El macremé volvió para quedarse y en las redes abundan tutoriales para dar rienda suelta a la creatividad.

FRUTAS Y ESPECIAS

Se trata de una moda que llena de colores naturales el hogar y, además, es muy económica y aromática. “Las naranjas pueden ser utilizadas de diferentes formas, enteras, en rodajas o sólo la cáscara. Árboles de mesa, adornos para las coronas y como decoración, en detalles para regalos o envolviendo servilletas”, explica Laura a la hora de dar ideas útiles y agrega: “¡Ya lo he comprobado! Con el sol sanjuanino de diciembre, en 4 días están las rodajas secas. Otra opción es usar el horno a baja temperatura y se logra el mismo efecto”.



“Me encanta ver las manzanas dando el color rojo tan característico de navidad y algo muy lindo es incorporar especias como el clavo de olor, anís estrellado y canela. Me parece súper original y lo mejor de todo es que se recicla. Si la fruta no la usaste completa, luego la podés comer y si la secaste en rodajas sirve para cualquier otro arreglo”, culmina explicando la directora de UNOENCIEN.



El aroma de este centro de mesa conquistará a más de un invitado. Adornos low cost con frutas secas.



TIP DECO

“Siempre el detalle especial lo dan las luces, sobre todo en la mesa de Navidad y de Año Nuevo, por eso aconsejo que usen velas o guirnaldas de luces led que vienen con baterías. Esto hará que sus mesa se vistan de magia y romanticismo”, comenta Laura a modo de consejo.