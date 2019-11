Tener un proyecto de vida y no hablar del pasado, son las claves para no ser llamado "viejo"

POR AGENCIA TÉLAM

No estar solo mucho tiempo, no vivir anclado en el pasado y tener un proyecto en vista son las claves para alejar la ancianidad y no ser llamado "viejo", según los médicos que utilizan la programación neurolinguística para mantener activo el cerebro de los adultos mayores.



"Jamás se es viejo si el proyecto existe como objetivo; el arquitecto César Pelli tenía´años´ pero no era viejo su mente era joven ya que la vejez no es cuestión de los años que cada uno tiene, se puede ser viejísimo a los 30 años", explicó a Télam Julio César Gloazzo, uno de los responsables del Servicio de Medicina Neurolinguìstica que se brinda en el hospital Presidente Perón de Avellaneda.



Ese servicio es el único que se brinda en Latinoamérica en un hospital público y hasta el Papa Francisco bendijo su labor.



"Lo primero es no llamar a esa etapa vejez", insistió Gloazzo y remarcó que "la mente los proyectos y los objetivos determinan, por existencia o inexistencia si uno es viejo o joven; no ya los años, que empiezan a verse como una ventaja".



El especialista, que realiza talleres de programación neurolínguística para adultos mayores, destinado a "cambiar la visión que se tiene sobre esa etapa", aconsejó "cambiar periódicamente y de manera permanente los hábitos".



"No hay que tener siempre la misma rutina, hay que cambiarlas también y desde ya, la alimentación es importante", apuntó.



Gloazzo aseguró que "toda persona de más de 60 años que aspire a tener un cerebro saludable no tiene que alcanzarle el tiempo, no tiene que tener tiempo ocioso, ni estar solo mucho tiempo".



"Y por sobre todas las cosas, siempre tiene que tener un objetivo que alcanzar, eso los mantendrá jóvenes, independientemente de la edad", afirmó.



El especialista sostuvo que "los adultos mayores no deben pensar en el pasado, el problema con ellos es también que viven esperando, por eso en los talleres con adultos mayores se trabaja con ejercicios mentales para sacar pensamientos que no son funcionales, en especial sobre los pensamientos nocturnos que no los dejan dormir, y se busca generar pensamientos alegres, que generen descanso y se levanten mejor" al otro día.



"Los objetivos de la vida son ser feliz y servir; y la muerte, que hacia ella vamos todos, debe encontrarnos con un proyecto a medio hacer", puntualizó.