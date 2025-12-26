Instalar una pileta en San Juan dejó de ser un proyecto improvisado para transformarse en una inversión de peso dentro del presupuesto familiar. A diciembre de 2025, los costos vinculados a la construcción de piscinas muestran aumentos sostenidos, impulsados por el encarecimiento de los materiales, los equipos importados y la mano de obra especializada. El resultado es un escenario donde el deseo de tener agua propia convive con cifras que obligan a recalcular expectativas.

Las piletas de material siguen liderando las consultas en la provincia. En un informe realizado por DIARIO HUARPE, para una piscina estándar de seis por tres metros y una profundidad promedio de un metro cincuenta, los presupuestos relevados en constructoras locales parten desde los tres millones de pesos. Ese valor contempla excavación, estructura de hormigón armado, impermeabilización, revoques internos, cañerías y la instalación básica del sistema de filtrado. En la mayoría de los casos, no incluye solados perimetrales ni terminaciones especiales, que pueden incrementar el costo final de forma considerable.

Publicidad

El equipamiento representa uno de los puntos más sensibles del presupuesto. Según listas vigentes en comercios especializados como Riego Online San Juan y distribuidores técnicos de la capital provincial, una bomba de filtrado de entre uno y uno y medio HP tiene un precio que oscila entre el millón y 1,2 millones de pesos. A esto se suman filtros, skimmers, desagües de fondo, válvulas, accesorios hidráulicos y tablero eléctrico, elementos indispensables para el funcionamiento correcto de la piscina y que, en conjunto, elevan notablemente el gasto inicial.

Las piletas de fibra de vidrio aparecen como una alternativa más rápida, aunque no necesariamente más económica. En sitios de comercialización local como Mundo Piscina, los modelos medianos listos para instalar se ofrecen entre 4,8 y 6,5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la calidad del casco. Estos valores suelen incluir la colocación y el equipo básico de filtrado, aunque en muchos casos quedan fuera trabajos de electricidad, relleno perimetral y veredas, que deben presupuestarse por separado.

Publicidad

Otros comercios del rubro, como Piscinas San Juan y casas de insumos para riego y piscinas de Rawson y Santa Lucía, coinciden en que los precios de bombas, filtros y accesorios fueron los que más aumentaron en el último año. La dependencia de productos importados y las variaciones del tipo de cambio explican buena parte de estos incrementos, que impactan de forma directa en el valor final de cada obra.

Más consultas por instalaciones

A pesar del contexto económico, el interés por instalar piletas no muestra señales de caída. Relevamientos periodísticos provinciales y datos aportados por comercios del sector indican que, durante el último año, las consultas por nuevas instalaciones crecieron entre un 10 y un 30 por ciento en San Juan. El calor anticipado, las olas de altas temperaturas y el costo creciente de otras alternativas recreativas impulsaron una demanda que se mantiene activa.

Publicidad

En este escenario, la pileta propia vuelve a consolidarse como un símbolo de confort y refugio frente al verano sanjuanino. Aunque el acceso está cada vez más condicionado por los costos, los números muestran que la intención de invertir en agua en casa sigue firme, aun cuando el presupuesto final esté muy lejos de lo que muchos imaginaban al iniciar el proyecto.