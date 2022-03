“Tengo miedo por ella”, el testimonio del hermano de la menor que denunció un abuso en el Jockey Club

J.M. suena preocupado y ante la consulta no lo oculta. “Este me ha afectado. Paso noches pensando en esto y a veces no duermo por la preocupación de no saber que puedo pasar o que tenemos que hacer. Tengo miedo”. El hermano mayor de la menor de 11 años que su hermano denunció fue abusada por un exportero del Jockey Club en ese establecimiento.

El hecho en cuestión ocurrió el pasado abril de 2021. En esas fechas, Alejandro Mercado Alaniz, de 46 años, trabajaba en ese complejo hípico, que además cuenta con un club de rugby, piletas, canchas de padel y tenis; encargado de las puertas y limpieza del lugar. En esas circunstancias, fue cuando habría ocurrido el aberrante hecho.

“Ese jueves salí a buscar a mi hermana porque estaba jugando con unos amiguitos en la esquina, pero no la vi. Les pregunté dónde estaban y me dijeron que en el Jockey porque un hombre (Mercado) le había ofrecido plata. Entonces fui para allá con uno de los niños que la había visto. Cuando iba entrando me encontré con este hombre (Mercado) y me dijo que estaba en la zona de las tribunas”, relató J.M. a DIARIO HUARPE.

Según contó el hermano, fue este niño quien le dijo que había visto a Mercado Alaniz y a la niña. Que este le había ofrecido plata y jugar con su celular mientras cometía los abusos.

“Cuando me dijo esto fui hasta donde supuestamente habían estado y estaba cerrado con candado. Fui a hablar con unas personas que trabajan ahí y me dijeron que llamara a la policía”, recordó.

Casi 20 minutos después, al lugar llegó personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, que entrevistó al hombre, al niño y luego a la niña. Con un caso de abuso sexual agravado, el portero quedó bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal Anivi (Centro de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes Víctima).

Tras realizarle la entrevista videograbada a la menor y al único testigo, el niño de 8 años, Mercado Alaniz fue hallado culpable por la Justicia el pasado 25 de noviembre: fue condenado cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante.

Pero la causa dio un vuelco inesperado el pasado lunes 14 de marzo. Es que tras una impugnación de la abogada defensora del ahora exportero de esa institución, Filomena Noriega, la jueza de Impugnación, Ana Lía Larrea, le dio la libertad, ¿La razón? Según informaron fuentes judiciales, la posbile víctima mostró contradicciones en sus declaraciones y las pruebas para condenarlo fueron insuficientes. Y la única grabación de las cámaras de seguridad que los muestra juntos, los muestra en una situación sin anormalidades.

“Estamos como locos. Resulta que lo condenan y ahora está suelto. Tengo miedo de lo que pueda pasar a ella. Vamos a volver a la Justicia”, cerró J.M.

Con la denuncia con falta de mérito y el acusado libre, solamente nuevas pruebas podrían llevarlo una vez más el banquillo de los acusados. Hasta que se demuestre lo contrario una vez más, para la Justicia, y a pesar de haber sido condenado, Mercado Alaniz es inocente.