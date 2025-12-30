La tensión política en Chimbas sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de la intendenta Daniela Rodríguez, quien calificó como “un ataque a la gobernabilidad y a la institucionalidad del municipio” las recientes decisiones del Concejo Deliberante. En respuesta, el presidente del cuerpo, Ariel Riveros, redobló la apuesta y salió a contestar con un mensaje enfocado en la defensa del rol institucional del Legislativo y en la necesidad de sostener el diálogo político.

El conflicto se desató a partir de dos resoluciones clave del Concejo: el freno a la reducción presupuestaria que el Ejecutivo proponía para el ejercicio 2026 al cuerpo y que impactaba directamente en el funcionamiento del Deliberante, y el rechazo unánime al intento de la intendenta de avanzar con el cobro de una tasa inmobiliaria. Ambas decisiones fueron interpretadas por Rodríguez como un quiebre político, pero desde el Concejo niegan de plano esa lectura.

Riveros sostuvo que “la institucionalidad se fortalece cuando cada poder del Estado cumple el rol que la ley le asigna, respetando el equilibrio democrático”, y remarcó que “el ejercicio de las atribuciones del Concejo Deliberante no constituye un ataque institucional, sino una práctica propia del sistema republicano”.

El titular del Concejo insistió en que el cuerpo deliberativo mantiene una vocación permanente de diálogo. “Quiero ser muy claro: este es un Concejo abierto al diálogo. Siempre hemos solicitado información, reuniones con la secretaria de Hacienda y espacios de trabajo conjunto, poniéndonos a disposición para conversar, consensuar y actuar de manera responsable por Chimbas”, afirmó.

Además, Riveros reconoció que existen diferencias políticas, pero las encuadró dentro de la normalidad democrática. “Entendemos que pueden existir miradas diferentes o disidencias, propias de la vida democrática, pero tenemos la madurez institucional necesaria para buscar puntos de coincidencia que beneficien al departamento y a los vecinos y vecinas de Chimbas”, señaló.

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo dirigido a llevar tranquilidad respecto al funcionamiento del municipio. “Queremos que le quede claro a la señora Intendenta que el presupuesto del municipio está aprobado y por ende garantizado y asegurado todo lo planificado para el departamento, su funcionamiento y su crecimiento. Puede tener la tranquilidad de que cada una de las decisiones adoptadas por este cuerpo se enmarca estrictamente en la ley”, enfatizó.

Riveros también apeló a la pertenencia política compartida y al pasado institucional de la propia jefa comunal. “Usted forma parte de un proyecto político que ha transformado Chimbas y que lo seguirá haciendo, porque tenemos palabra, valores y un compromiso profundo con nuestro departamento; con las mismas preocupaciones y demandas que tiene usted”, expresó, y agregó que “no hay que tenerle miedo a las discusiones, disidencias y no es momento de especulaciones”.

En esa línea, fue categórico al descartar un quiebre: “Para nosotros no hay ruptura: hay diálogo, humildad y futuro. No se trata de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante, con una visión de responsabilidad institucional y de seguir construyendo el Chimbas que queremos”.

Finalmente, Riveros recordó que la intendenta conoce de primera mano el funcionamiento del Concejo. “Este Concejo Deliberante tiene la capacidad de ponerse por encima de las diferencias circunstanciales, priorizando siempre el interés general. Usted Intendenta conoce el funcionamiento de este cuerpo, ya que ha sido parte del mismo”, afirmó, y cerró con una definición política: “Muchas de estas prácticas fueron valores que usted misma pregonó durante su etapa como concejal: la independencia del Concejo Deliberante, una mayor participación y un rol activo en el debate, el control y la construcción democrática”.