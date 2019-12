Teresa García aseguró que "se respira esperanza" con las asunciones de Fernández y Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora bonaerense y designada ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, aseguró hoy que "el pueblo la pasó tan mal en estos cuatro años que se empieza a respirar aire puro por lo menos teniendo esperanza en lo que va a pasar".



"Cuando escuchamos al presidente Alberto Fernández y vemos el impacto que ha tenido el hambre en la sociedad en este último año y las soluciones que ha pedido que ejecuten, sentimos tranquilidad", detalló.



García precisó que en la provincia de Buenos Aires "hoy escuchamos decir al gobernador Axel Kicillof que va a ser parte de Programa Nacional contra el Hambre, y eso también da tranquilidad".



"No es una figuración, no es una chicana política: hoy vemos que se multiplican los comedores porque la gente no come, no tiene para comer no tiene empleo y no hay planes", graficó.



Además consignó que "hay un sector muy vulnerable de la población que merece ser asistido de manera inmediata y Axel Kicillof va a hacerlo".