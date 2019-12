Teresa García confirmó que será ministra de Gobierno de Axel Kicillof

La presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores bonaerense, Teresa García, confirmó hoy que será ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y señaló que la administración de Axel Kicillof "va a ser de mucha proximidad con la sociedad".



"Tengo bastante preocupación porque la provincia está en un estado terrible, pero tengo la tranquilidad que sé quién es Axel y eso me da una enorme tranquilidad", expresó en declaraciones formuladas a El Destape Radio.



En ese marco, la senadora provincial subrayó que "falta solamente un día para que termine la maldición de estos cuatro años".



La legisladora vaticinó que “la relación de Axel con la Legislatura bonaerense va a ser muy buena", y detalló que "en el Senado no tenemos número propio, por lo que obligadamente se tendrán que generar acuerdos y consensos permanentemente para votar las leyes”.



Recordó que “los primeros años María Eugenia Vidal tuvo acompañamiento pleno del peronismo para sus leyes esenciales", por lo que estimó que "ahora (la oposición) no va a cambiar de libreto" y dijo que cree que "las cuestiones más importantes para la gobernabilidad las va a acompañar”.



“El gobierno de Axel va a ser de mucha proximidad con la sociedad bonaerense. El gobierno saliente está muy deteriorado y tiene una muy baja calidad en la gestión", expuso García.



También manifestó que la provincia de Buenos Aires tiene "serios y muy graves problemas" por lo que afirmó que no cree que el macrismo "haga política de baja estofa mientras la gente tiene los problemas que tiene".



"Vidal deja el retiro del Estado de la cosa pública. En Educación y Salud tenemos un desabastecimiento absoluto. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene una crisis fenomenal", finalizó.