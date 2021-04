Terminó el secundario a los 34 años y ahora busca ser abogada: “Quiero luchar contra las injusticias”

Stella Illanes tenía 16 años cuando tuvo que dejar el secundario. En su casa la situación económica era compleja, su madre tenía cinco hijos y era separada así que era la única que generaba ingresos. En ese momento, Stella y su hermano mayor comenzaron a trabajar para ayudar a su mamá, motivo por el que ella dejó de asistir a la escuela. Quince años después, en el 2015, se enteró del plan FinEs y comenzó a realizarlo. Así pudo completar sus estudios en el 2018 y en este 2021 comenzó a estudiar la carrera universitaria que le gustó toda su vida: abogacía.

Stella trabaja en el área de Control Operativo en el Centro Cívico. Fue en su trabajo donde se enteró del plan FinEs y comenzó a averiguar. “Había escuchado que iba a haber uno para que los empleados públicos accedan y cursen mientras están en el horario laboral así que ingresé en ese”, cuenta.

Cursó dos veces por semana durante 18 meses. Cada clase duraba casi tres horas en las que aprendió todos los contenidos que se brindan en el secundario. Hay varias líneas en la provincia, pero optó por esa ya que sentía que debía aprender todo de nuevo debido a la cantidad de tiempo que había pasado.

“En un principio le temía mucho al qué dirán, pero cuando empezó dejó todo de lado, hice un click y eso ya no me afectó”, admite.

A sus compañeros de trabajo siempre les contó lo emocionada que estaba al emprender ese proyecto. Así los fue entusiasmando y convenciendo a los que no habían culminado los estudios a que se sumaran y lo hicieran. “Siempre traté de aconsejarlos a que terminen y por suerte muchos se sumaron, terminaron, y otros están actualmente cursando, dice Stella.

Culminó en el 2018 y en el 2020 sintió que todo se fue dando para que ella siguiera estudiando. Es que fue el año pasado cuando su médico le dio el alta definitiva tras el cáncer que atravesó y ese fue el mayor impulso para trabajar en su sueño de ser abogada.

“Me gusta abogacía para luchar contra las injusticias, las cosas de la vida que uno se va encontrando en lo laboral, lo personal, la familia”, relata la mujer.

Actualmente cursa la carrera de forma virtual en la Facultad de Ciencias Sociales. Que cursado sea online la beneficia bastante debido a que trabaja de 6:30 a 14.30, aunque ahora termina 13.30 por la pandemia, y comienza a cursar desde las 15.30 hasta las 21.30. Son muchas horas, pero está convencida de que va a lograr su objetivo.

Incluso, en su cartera siempre lleva el primer libro de compró de la carrera “Introducción al estudio del derecho – nociones fundamentales” y cada vez que tiene un ratito libre aprovecha para leerlo y aprender.

La carrera universitaria es todo un desafío para Stella, pero está segura de que la va a culminar. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Sabe que el recorrido no será fácil, principalmente por su trabajo debido a que sale y tiene que hacer rápido el almuerzo para su familia. Después, comparte algo de tiempo con su hija de seis años y luego empieza a cursar.

“Sé que no es una carrera fácil, pero considero que tampoco es imposible, no importa cuánto me demore, yo quiero terminarla porque para mí el aprendizaje es todo. Estudio por mí y para mí y, si me recibo, sé que le voy a dar un gran ejemplo a mi hija”, cierra emocionada.