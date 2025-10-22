A varias semanas de su salida del hospital, donde permaneció internado más de un mes debido a un grave accidente en moto, Thiago Medina habló sobre su presente y su proceso de recuperación en el programa Cortá por Lozano.

El ex participante de Gran Hermano se mostró visiblemente conmovido, expresando un profundo agradecimiento por su supervivencia y el cambio de vida que supuso el impacto. "Me siento contento por estar vivo. Gracias a Dios estoy en casa con mis hijas", afirmó Thiago.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue al referirse a sus hijas gemelas. Thiago Medina aseguró que ellas fueron su razón para luchar por su vida. "Fue muy emocionante encontrarme con mis hijas, era lo que quería".

El joven reveló que, apenas despertó en el hospital, lo primero que hizo fue preguntar por ellas. Con gran emoción, definió a sus hijas como su "motor y mi fe", y sostuvo que su deseo de verlas crecer fue una fuerza poderosa: "No me iba a ir sin verlas crecer".

Daniela Celis, la madre de las niñas, también destacó que sus hijas experimentaron un "cambio rotundo" tras el regreso de su padre.

Thiago y Daniela mantienen una relación cercana, a pesar de la separación. El ex GH la calificó como una "re compañera" y sostuvo que "Seguimos siendo familia".

Cuando se le consultó directamente si habían retomado la relación amorosa, Thiago respondió con una sonrisa: "Estamos bien".

Daniela, por su parte, detalló su rol de apoyo en la recuperación, enfatizando que la prioridad es que él esté "sano, que pueda levantar a las nenas a upa". La pareja resumió su madurez conjunta con una frase poderosa que refleja su compromiso: "Somos familia para siempre".