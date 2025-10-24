Tiago PZK protagonizó un stream junto a Lit Killah, Mernuel y Baulettiy. Durante la transmisión, sorprendió a los presentes y a sus fanáticos al confesar detalles de una antigua relación que se tornó violenta y tóxica.

El artista reveló que la primera cita con esta mujer fue "un poco incómoda". Apenas a la primera semana de conocerla, ya había descubierto "actitudes un poco tóxicas". Uno de los incidentes que marcó el tono del vínculo fue cuando, al ir al baño, ella revisó su celular: "Voy al baño, vuelvo y me estaba revisando mi celular", reveló el artista.

Publicidad

La situación escaló gravemente cuando Tiago PZK intentó terminar la relación. Al querer irse, la mujer "explotó" y lo amenazó: "Me decía que si me iba, se iba a matar", confesó el artista sobre el chantaje emocional que sufrió.

Pero el abuso no fue solo psicológico. Tiago PZK también confesó haber sufrido agresiones físicas. Relató que su expareja le pegó una patada en la espalda mientras él intentaba bajar una escalera. Otro incidente violento ocurrió cuando ella le apagó un cigarrillo en la primera campera "cara" que el músico se pudo comprar.

Publicidad

El joven cerró su relato visiblemente impactado por la experiencia, asegurando que el comportamiento de la mujer fue inesperado: "Fue muy extremo, no me esperaba tanto". Incluso, señaló que los incidentes contados eran apenas "lo más leve": "Esto es lo más leve, amigo", afirmó en vivo.

A pesar de este difícil pasado, Tiago PZK había hablado recientemente sobre su vida sentimental actual, refiriéndose a su reconciliación con la bailarina Belén Negri. El cantante admitió haber bloqueado a Negri en un momento porque estaba "enojado y triste", ya que siempre la vio como "el amor de mi vida". Él confesó que proyectaba que ella fuera "la madre de mis hijos" y "la persona que me acompañe toda la vida", y el quiebre lo había frustrado. Negri, por su parte, señaló que estos "amores implican una evolución constante" y requieren solucionar procesos personales.