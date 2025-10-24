La desaparición de Raúl Ceferino Araya, un hombre de 51 años oriundo del departamento Albardón, mantiene en vilo a su familia desde el pasado jueves por la mañana. Según relataron sus allegados, el hombre salió de su casa para realizar trámites en el centro de San Juan, pero nunca regresó.

La denuncia fue presentada ayer por la noche en la Comisaría 18ª, y desde entonces familiares y amigos se han movilizado por distintos puntos de la provincia en busca de pistas sobre su paradero.

Publicidad

Antonio, pariente del desaparecido, contó en diálogo con DIARIO HUARPE que Raúl vive con su madre, una mujer mayor con movilidad reducida, y que su ausencia resulta totalmente inusual. “Nunca se ha ido así, nunca por tanto tiempo. Hace diligencias una vez al mes al centro y antes del mediodía ya estaba de vuelta. Su mamá no puede moverse sola y él jamás la dejaría sin avisar”, expresó.

El familiar agregó que recibieron mensajes de vecinos que dicen haberlo visto caminando por la Ruta 40, aunque ese dato todavía no fue confirmado por la Policía quienes continúna revisando las cámaras de seguridad.

Publicidad

Al momento de su desaparición, Raúl vestía pantalón negro con bolsillos laterales, remera negra y una campera del mismo color con líneas verdes, similar al diseño de la camiseta del club San Martín de San Juan.

La familia continúa con la búsqueda y pide a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, comunicándose de inmediato con la Comisaría 18ª o con el 911.