La Audiencia de Barcelona condenó a un hombre a un año de prisión y cuatro años de libertad vigilada por quitarse el preservativo sin consentimiento de la mujer durante una relación sexual, práctica conocida como stealthing. El hecho ocurrió en noviembre de 2022, pero se conoció en los últimos días tras la publicación del fallo judicial.

El tribunal lo halló culpable del delito de agresión sexual, aunque la fiscalía había solicitado una pena mayor, de tres años. Según la sentencia, el acusado actuó con “ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos”, aprovechando que la víctima no podía verlo porque estaba de espaldas.

El encuentro entre ambos se concretó a través de una aplicación de citas, y la mujer había proporcionado el preservativo al iniciar el acto sexual. Sin embargo, el hombre se lo retiró sin su consentimiento. Cuando la víctima advirtió lo ocurrido, lo enfrentó de inmediato.

Durante el juicio, el acusado intentó sostener que la relación posterior sin preservativo fue consentida, pero el tribunal consideró su versión “inverosímil” y de una naturaleza probatoria discutible, afirmando que “no podía situarse en el mismo plano que la de la víctima”.

En cambio, el fallo destacó que el testimonio de la mujer fue “lógico, persistente y sin contradicciones”, y que su relato permitió acreditar los hechos. “El relato de la víctima, a diferencia del acusado, es lógico en sí mismo”, señala la resolución, que también subraya que la mujer sufrió “engaño, vergüenza y ansiedad” por la conducta del condenado.

Además de la pena de prisión y la restricción de libertad, el hombre tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y deberá indemnizarla con 1.000 euros por los daños morales ocasionados.