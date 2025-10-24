La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de un producto sanjuanino: las pasas de uva jumbo sin semillas marca Valle Encantado.

Según la Disposición 7769/2025, la medida alcanza tanto a la venta en comercios físicos como en plataformas digitales. La prohibición nació a raíz de una denuncia hecha por una persona que encontró una piedra dentro de una de las bolsas.

Al investigar más, descubrieron que el rótulo del envase indicaba que las pasas son “fraccionadas por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 – San Juan, RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916”, pero al realizar la verificación, Anmat confirmó que esos números no existen en los registros oficiales.

La disposición advierte que, debido a estas irregularidades, no puede garantizarse la inocuidad ni la seguridad del alimento para la salud de los consumidores.

Por tal motivo, el organismo ordenó retirar el producto de circulación y prohibió su venta en todo el territorio nacional, instando a los consumidores a no adquirir ni consumir las pasas marca Valle Encantado.