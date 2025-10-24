En un "ida y vuelta muy picante" en su programa A la Barbarossa, la conductora Georgina Barbarossa habló sin tapujos sobre su vida personal y sexual, generando sorpresa entre sus compañeros de trabajo.

Barbarossa compartió detalles de su relación amorosa, aunque optó por no mencionar el nombre de su pareja. Sobre él, comentó que “Tiene una empresa de buceo. Brinda servicios en Miami”. Con su característico humor, agregó que su pareja “Se sumerge muy bien”. La conductora también afirmó que las mujeres de 70 años tienen sexo.

El momento más caliente del intercambio ocurrió cuando Analía Franchín y Pía Shaw le hicieron preguntas directas sobre sus costumbres íntimas.

Al ser consultada por Analía Franchín sobre si era "chirlera", Georgina respondió: “No, chirlera no. No me gusta que me peguen, pero después vale todo”. Esta afirmación fue seguida por una broma de Franchín, quien, tentada, le dijo: “Ay, sos de beso negro”.

La conductora, describiéndose como "gozadora y apasionada," aconsejó a sus seguidores: “Hay muchas cosas que cuando sos joven decís: ‘¡Ay, no! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, no, me duele!’. Y después te das cuenta con los años lo que te perdés”.

Pía Shaw también preguntó a Barbarossa si tenía sexo con la televisión prendida. La conductora señaló que eso “Depende” y especificó que ahora no tiene sexo los días de semana porque “me tengo que acostar temprano”.

Finalmente, Georgina reveló la particular razón por la que elige usar una prenda de vestir durante sus encuentros: “Tengo sexo con camisa porque tengo problema con el salero (flacidez en los brazos) ”. Añadió que, además de la razón práctica, la camisa le “parece sexy. Y siempre con la luz prendida”.

Para concluir el segmento, Georgina Barbarossa dejó un consejo para sus seguidoras que pudieran ser más tímidas: “Señoras, si no se animan, usen una camisita sexy”.