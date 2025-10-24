A menos de un mes para el inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los trabajos de preparación del Estadio San Juan del Bicentenario en Pocito ya están en marcha. El recinto recibirá los principales shows musicales de la edición, mientras que el estacionamiento y el Velódromo Vicente Chancay también se reacondicionan para albergar a miles de personas.

El acceso Oeste ya luce cartelería de la nueva edición de la FNS.(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Desde el exterior del estadio ya se observan tareas de pintura y cartelería, mientras que en su interior se mantiene el característico diseño a cuadros con colores patrios, realizando retocados puntuales para dejarlo en óptimas condiciones. Los palcos también reciben mejoras, con cambios en los cristales que permiten una mejor visualización hacia el escenario que se montará para los artistas.

Publicidad

Obreros trabajando. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

En la zona del estacionamiento, se pintaron los logos del gobierno provincial en el suelo, área que funcionará como feria durante la celebración. Además, se están realizando trabajos de pavimentación en sectores que anteriormente solo contaban con tierra, y se instalaron paneles solares cerca del Velódromo, reforzando la infraestructura del predio.

El estacionamiento luciendo una pintada sobre el asfalto. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre, y estas tareas de puesta a punto buscan garantizar que el estadio y sus alrededores estén preparados para recibir a miles de visitantes que disfrutarán de los espectáculos y actividades de esta celebración popular sanjuanina.

Publicidad

Colocación de paneles solares. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El estadio tendrá algunos retoques en pintura. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)