Golpeó a una mujer para robarle el celular y lo encontraron por la geolocalizaión

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en Capital y culminó con la detención de un joven de 21 años, identificado como Jesús Nahuel Flores Núñez. El sujeto fue señalado como el autor de un robo de celular a una mujer mientras esta viajaba en una unidad de transporte.

El mal momento para la víctima se inició a bordo de un colectivo de la RedTulum. El ahora detenido se acercó a la damnificada y la golpeó para arrebatarle su teléfono Samsung S24. Tras el robo, Flores Núñez se dio a la fuga.

Sin embargo, la rápida reacción de un familiar de la damnificada fue crucial para frustrar el plan del ladrón. Gracias a una aplicación de rastreo satelital, el hijo de la víctima logró ubicar la señal del móvil robado. De inmediato, el familiar dio aviso a la Policía, proporcionando la geolocalización precisa del malviviente.

Con la información en mano, efectivos policiales se desplegaron de inmediato. La persecución tuvo su punto culminante en la intersección de las calles Mendoza y Mary O'Graham, donde los agentes lograron divisar al sospechoso.

Al verse acorralado por la ley, Flores Núñez intentó una maniobra de fuga, pero fue rápidamente interceptado por los uniformados. Durante la detención, el joven se resistió al arresto, llegando incluso a proferir graves insultos y amenazas contra los policías.