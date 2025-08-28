El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico para este jueves 28 de agosto en San Juan, y las condiciones serán favorables para quienes planean actividades al aire libre. Según el informe actualizado, la jornada se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvia en ningún momento del día.

Durante la madrugada, el cielo estará despejado con una temperatura mínima prevista de 10°C, lo que anticipa un inicio de jornada fresco. Hacia la mañana, se espera que el cielo se presente parcialmente nublado, con el termómetro en ascenso hasta los 15°C.

Para la tarde, las condiciones se mantendrán agradables y el cielo parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de 25°C, ideal para disfrutar de un clima primaveral anticipado en pleno invierno. Ya por la noche, el cielo se tornará algo nublado, con marcas térmicas que descenderán a 19°C.

En cuanto al viento, se prevé que sople leve del sector sur durante la madrugada, rotando al este en el resto del día, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, sin registrar ráfagas significativas.

La probabilidad de precipitaciones será nula (0%), por lo que se descartan lluvias a lo largo de toda la jornada.

En resumen, este jueves en San Juan ofrecerá un clima estable, sin sobresaltos, con temperaturas templadas y sin lluvias. Ideal para planificar actividades al aire libre y disfrutar de una tarde cálida.