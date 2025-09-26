Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo para este viernes 26 de septiembre en San Juan
POR REDACCIÓN
San Juan se prepara para un viernes de contrastes climáticos, con una jornada que combinará altas temperaturas y la llegada del viento Zonda hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 12°C.
La mañana comenzará con condiciones de buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado que irá en ascenso hasta el mediodía. Sin embargo, desde horas de la tarde se espera un cambio en las condiciones: el viento comenzará a soplar con intensidad desde el Oeste, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h.
La situación se intensificará en la noche, cuando el viento Zonda podría alcanzar ráfagas de entre 60 y 90 km/h, según el pronóstico oficial. El fenómeno estará acompañado por un marcado descenso de la temperatura nocturna, que rondará los 14°C.
En cuanto a las precipitaciones, el parte es claro: no se esperan lluvias durante toda la jornada. La probabilidad se mantiene entre el 0 y el 10% tanto en la tarde como en la noche.
Recomendaciones ante el viento
Ante este escenario, las autoridades suelen recordar a la población algunas medidas preventivas para reducir riesgos: evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad del viento, asegurar objetos que puedan volarse, y mantener especial cuidado con la hidratación y la exposición al calor en horas del mediodía y la siesta.
El viento Zonda, característico de la región, suele traer consigo complicaciones en la salud de las personas más sensibles, especialmente en quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares. Por eso, se recomienda resguardar a niños y adultos mayores en ambientes cerrados durante su mayor intensidad.
De esta manera, San Juan vivirá un viernes de altas temperaturas y condiciones de alerta por viento, que marcarán la antesala de un fin de semana donde el termómetro volverá a mostrar variaciones notables.
