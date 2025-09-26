San Juan se prepara para un viernes de contrastes climáticos, con una jornada que combinará altas temperaturas y la llegada del viento Zonda hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 12°C.

La mañana comenzará con condiciones de buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado que irá en ascenso hasta el mediodía. Sin embargo, desde horas de la tarde se espera un cambio en las condiciones: el viento comenzará a soplar con intensidad desde el Oeste, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h.

La situación se intensificará en la noche, cuando el viento Zonda podría alcanzar ráfagas de entre 60 y 90 km/h, según el pronóstico oficial. El fenómeno estará acompañado por un marcado descenso de la temperatura nocturna, que rondará los 14°C.

En cuanto a las precipitaciones, el parte es claro: no se esperan lluvias durante toda la jornada. La probabilidad se mantiene entre el 0 y el 10% tanto en la tarde como en la noche.

Recomendaciones ante el viento

Ante este escenario, las autoridades suelen recordar a la población algunas medidas preventivas para reducir riesgos: evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad del viento, asegurar objetos que puedan volarse, y mantener especial cuidado con la hidratación y la exposición al calor en horas del mediodía y la siesta.

El viento Zonda, característico de la región, suele traer consigo complicaciones en la salud de las personas más sensibles, especialmente en quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares. Por eso, se recomienda resguardar a niños y adultos mayores en ambientes cerrados durante su mayor intensidad.

De esta manera, San Juan vivirá un viernes de altas temperaturas y condiciones de alerta por viento, que marcarán la antesala de un fin de semana donde el termómetro volverá a mostrar variaciones notables.