Evangelina es una sanjuanina de 31 años que nació el 15 de agosto de 1991 en el Hospital Rawson. Desde su nacimiento que la joven, padece esta enfermedad llamada epidermólisis ampollar distrofia. Ahora necesita ayuda para operarse y no perder las manos.

Los médicos nunca supieron darle el diagnóstico correcto, nació con las rodillas peladas y 5 años después tuvo que viajar a buenos aires, donde los profesionales, pudieron indicarle lo que le pasaba y le mencionaron que no tenía cura.

Publicidad

A pesar de esto su infancia transcurrió con normalidad, con paseos en bicicleta y rodeda de amigos. A pesar de su condición, Evangelina cursó la primaria y la secundaria con normalidad y pudo finalizar con sus estudios. Hizo cursos de pastelería y coctelería, donde las manos son herramientas fundamentales para desarrollar las tareas.

“Estoy esperanzada en conseguir el dinero para viajar a Turquía y poder operarme y no perder las manos. Necesito recuperar la funcionalidad de las manos porque los dedos se pegan entre sí y no puedo moverlas. La enfermedad también está en el interior de mi cuerpo, por eso debo hacer una dieta estricta”, detalló

Mercado Pago alias: TODOSXEBA

Banco Nación alias: TODOS.X.EBA

La joven sanjuanina necesita la colaboración de todos para poder juntar USD 45.000.

Desde hace años que no tiene uñas ni en las manos ni en los pies. La enfermedad también le afecta las córneas, por eso hay días en los que no ve.

“Necesito las manos para todo. Para comer, para trabajar de lo que estudié y para mejorar mi calidad de vida. No puedo usar pantalones de jean porque no me los puedo abrochar”, detalló la joven.