Tinelli destaca la "sensatez" del Presidente en un país "que quedó virtualmente arrasado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli destacó hoy la "sensatez absoluta" del presidente Alberto Fernández ante la toma de decisiones "difíciles" en un país que "quedó virtualmente arrasado", en referencia a la ley de emergencia económica sancionada recientemente, y aseguró que le "encanta" integrar el Plan Nacional contra el Hambre.



Tinelli dijo que ve al Gobierno "con sentido de sensatez absoluta, desde el Presidente a todos los miembros del gabinete, diciendo las cosas que son reales, con lógica y decisiones que son difíciles, como esta ley de emergencia económica".



Al respecto, en una entrevista con Teleshow, de Infobae, evaluó que el país "quedó virtualmente arrasado en un montón de situaciones, con deuda externa, inflación, millones de pobres y sin consumo", por lo que consideró que las primeras medidas de la nueva administración son "lógicas".



Consultado sobre su incursión en la política partidaria de la mano del peronismo federal, recordó que en 2018 su intención fue "buscar una avenida del medio" con Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.



Sin embargo, planteó que esa "unión del peronismo no se estaba pudiendo dar", por lo que "luego se dio el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y entendí que ese iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió".



"Sentí que no se habían dado las condiciones en aquel espacio y me encanta ahora poder colaborar desde un lugar social", afirmó en referencia a su participación en el Plan Nacional contra el Hambre.