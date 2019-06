Tini Stoessel y Sebastián Yatra invitados especiales de Mauricio Macri: el motivo de su visita a la residencia presidencial

¡Información exclusiva! El pasado 10 de junio, durante la visita oficial del presidente colombiano, Iván Duque –junto a su mujer María Juliana Ruíz– el presidente Mauricio Macri les habría comentado, en círculo íntimo, que su hija, Antonia (7), además de ser fanática de nuestra gran Tini Stoessel (22), también seguía con pasión a Sebastián Yatra (24). Recordemos que el cantante oriundo de Medellín es uno de los máximos exponentes de la música de aquel país.

“Está llegando el presidente de Colombia, Iván Duque, argentinófilo, canta tangos, sabe de fútbol más que nosotros. Le voy a hacer un reclamo formal porque un tal Sebastián Yatra le robó el corazón a Antonia, está enamorada de ese tipo”, decía Macri a “modo selfie” en un video oficial que fue hasta reproducido por CNN. “Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquita”.

Es entonces que, aprovechando la corta estadía de Yatra en Buenos Aires –donde pasó una semana en casa de los Stoessel, confirmando así su noviazgo con Tini– Presidencia se comunicó con la pareja para hacerles llegar una cálida invitación a la residencia de Olivos. Claro está, en tono meramente informal y con la finalidad de que la pequeña Antonia interactuase con sus ídolos.

Recordemos que la hija de Macri y Juliana Awada ha sido siempre de las más fervientes fanáticas que tiene la intérprete de “22”. Y en tanto Tini se presente en Buenos Aires, ella tiene su sitio en primera fila.

Esta misma noche, Yatra partirá hacia la ciudad de México en tren de presentaciones y Tini seguirá su camino al interior del país, donde ya es sold out en Rosario, Córdoba y Mendoza.

