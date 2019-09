Tira, la cebra que es viral por nacer con puntos

En la jornada del sábado el guía de la reserva Masai Mara de Kenia descubrió que en la zona había una particular cebra, la misma tenía puntos en vez de rayas.

La cebra, que fue llamada Tira, es de color marrón y su cuerpo está salpicado de puntos blancos, como si fueran lunares.

Según manifestaron en algunos medios, no es la primera vez que ocurre algo así ya que hace unos años nació una cebra con los colores invertidos pero no tenía puntos. La falta de rayas le provocará a Tita algunas complicaciones porque sirven para evitar a los animales que quieren atacarlas ya que no pueden distinguir donde comienza y donde finaliza el cuerpo.

Fuente: Telefé Noticias.