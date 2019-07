Títeres en Serio el lugar donde los títeres se sienten como en casa

En un mundo globalizado donde el entretenimiento está en la palma de la mano salir a encontrarse con el arte es un acto de rebeldía y amor.

De esto saben en el espacio Títeres en Serio, un lugar que nació desde el amor al arte y especialmente al oficio de titiritero. Con 34 años en el oficio la compañía de Gardiol pudo concretar un lugar que esté siempre disponible para los titiriteros.

“Este es un espacio alternativo, cultural e independiente que brinda una experiencia mucho más íntima con el espectador, es otra cosa” comentó a DIARIO HUARPE.

Con respecto a cómo se fue construyendo, Gardiol hizo referencia al Fondo Nacional de las Artes y en especial al Instituto Nacional del Teatro, que fue con los aportes de este ente con los que se pudo levantar y acondicionar el lugar. Cuenta con dos lugares físicos bien diferenciados: el instituto de formación y la sala teatral.

Títeres en Serio no se ubica en una avenida principal, por lo tanto exige de una voluntad para ser encontrado, como si se tratara de un tesoro recompensa a quienes se atrevan con un trabajo de calidad hecho en la provincia. “Tenemos a unos profesionales que lo que no disponemos de recursos los compensamos con creatividad” agregó Gardiol, sucede que el espacio es emergente y lo artesanal es el pan de cada día pero eso no va en detrimento de la calidad y calidez que brinda el espacio.

Títeres en Serio se encuentra en Juan B. Justo 335 (Sur) entre Ituzaingó y Reconquista, en Rivadavia.

El espacio Títeres en Serio (TES) coordinado por David Gardiol y Erica Sigalat presenta su propuesta para este receso invernal.

LAS ACTIVIDADES

Desde ayer 7 de julio hasta el miércoles 10 y el sábado 13 y domingo 14, “Aventuras en el triásico” del elenco de David Gardiol, estarán a escena.

El jueves 11 y el viernes 12, desde Rosario llega la “Tribu de Tongo Tongo”.

Y en la segunda semana de vacaciones, TES será sede del festival “Titiriteando”.

Lunes 15 de julio y miércoles 17 llega “Amores de papel”.

El martes 16 de julio sube “La compañía de la Mona Simona”.

El jueves 18 de julio estará “Circo Amichis”.

Viernes 19 de julio se podrá ver “El Vende Sueños”.

Sábado 20 de julio habrá una Varieté de todos los elencos del Festival provincial Titiriteando.

Y finalmente el domingo 21 de julio llega “El Mimosaurio” gracias a “El Otro Grupo” elenco teatral.

Todas las funciones comienzan a las 18.00 Hs y las entradas tienen un valor de $100.