Tobías Martínez mostró su Chevrolet Camaro para el TC 2026
POR REDACCIÓN
El automovilismo sanjuanino comenzó a palpitar una nueva temporada del Turismo Carretera con la presentación oficial del auto que conducirá Tobías Martínez en el campeonato 2026. El acto se realizó en el Parque Industrial de Alvear, Santa Fe, donde el RUS Med Team dio a conocer sus unidades para el próximo certamen.
Con expectativas renovadas y un nuevo desafío por delante, Martínez vuelve a posicionarse como la principal referencia sanjuanina dentro de la categoría más popular del automovilismo argentino. El piloto afronta el año con optimismo y cautela, consciente de la exigencia del calendario y del alto nivel competitivo del TC.
Una de las grandes novedades para la temporada 2026 es el cambio de marca. Tras competir con un Toyota Camry en el campeonato anterior, Tobías Martínez encarará este nuevo desafío al mando de un Chevrolet Camaro N°107, apostando a una rápida adaptación y a un rendimiento competitivo desde las primeras fechas.
El piloto del RUS Med Team ya planifica su viaje hacia el sur del país, ya que el domingo 15 de febrero se disputará la fecha inaugural del campeonato en El Calafate, escenario donde comenzará oficialmente la temporada 2026 y donde el sanjuanino buscará ser protagonista desde el arranque.