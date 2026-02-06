La Justicia de Río de Janeiro dictó este jueves la prisión preventiva para Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años, acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.

Luego de conocerse la resolución, Páez difundió un video en la red social TikTok en el que expresó su estado emocional. Dijo sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, desde su punto de vista, se están vulnerando sus derechos, pese a que, según afirmó, se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.

En su descargo público, la letrada señaló que porta una tobillera electrónica y que colaboró con la investigación desde el primer momento. Sin embargo, el juzgado interviniente evaluó que su permanencia en libertad podía afectar el avance de la causa, motivo por el cual resolvió hacer lugar al pedido fiscal.

El hecho que dio origen a la denuncia ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida nocturna con amigas. Tras una discusión vinculada al pago de la cuenta, habría realizado expresiones y gestos ofensivos hacia el personal del bar, imitando a un mono. La imputada reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque la atribuyó a supuestas provocaciones previas.

Desde la fiscalía brasileña sostuvieron que los hechos excedieron cualquier malentendido y que existieron manifestaciones discriminatorias reiteradas, incluso fuera del local. La acusación se apoya en testimonios, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Con la investigación ya cerrada, la abogada quedó imputada por injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas más severas, lo que motivó la decisión de avanzar con la prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.