Rawson vuelve a convertirse en el corazón de las tradiciones cuyanas. Desde este viernes 6 y hasta el domingo 8 de febrero, se pone en marcha la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026, uno de los eventos más convocantes del calendario cultural sanjuanino, con tres noches de música, jineteada, gastronomía típica y actividades para toda la familia.

Durante las tres jornadas, el predio recibirá a miles de visitantes de distintos puntos de la provincia y de otras regiones, consolidando a Rawson como capital de las tradiciones. La propuesta combina destreza criolla, artistas consagrados, talentos regionales y espacios pensados para distintos públicos, con una programación que se extiende hasta la madrugada.

Publicidad

La fiesta se desarrolla en tres escenarios en simultáneo. El Escenario Mayor concentra los números centrales y la actividad gaucha; el Escenario Peña reúne a academias, ballets y grupos folklóricos; mientras que el Escenario Sunset Gaucho suma una impronta más moderna, con DJs y bandas que fusionan estilos.

Entradas, precios y beneficios

La venta de entradas continúa de manera online hasta antes del ingreso de cada jornada. Los tickets pueden adquirirse a través de Lito, el asistente virtual de WhatsApp, escribiendo al 2645702020. Cada persona puede comprar hasta 10 entradas.

Publicidad

El valor anticipado es de $6.000, mientras que en boletería, el día del evento, el precio será de $10.000. No abonan entrada las personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad, ni los menores de 12 años. También ingresan sin costo los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, presentando ticket y DNI con domicilio en esas localidades.

Jubilados y mayores de 70 años acceden a un descuento del 50%, con DNI y credencial correspondiente. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000 por auto y $2.000 por moto. Todos, excepto los menores de 12 años, deben contar con su ticket para ingresar.

Publicidad

Cómo llegar y horarios

El predio abrirá sus puertas desde las 19 horas durante los tres días. Para el acceso vehicular se dispusieron dos derivaciones: una por Ruta Provincial 155 (Agustín Gómez) hasta calle América, y otra por calle General Acha hasta Santa Teresita o calle 6, luego Alfonso XIII, calle 5 vieja y finalmente calle América.

Qué se puede ingresar al predio

El público podrá ingresar con conservadoras, banquetas, reposeras y equipo de mate. Está prohibido el ingreso con parrillas, mascotas y bebidas o comidas en envases de vidrio. Habrá controles en los accesos para garantizar la seguridad.

Jineteada y figuras destacadas

La destreza criolla será uno de los grandes atractivos. Más de 70 jinetes participarán de las distintas montas, con petisos, certamen de riendas y la Copa Jinetes de Campeones. Entre las presencias destacadas se encuentra el sanjuanino Benjamín Costa, campeón en la categoría bastos. La animación contará con el relator Daniel Fazi y el payador Carlos Marchesini, referentes del Festival de Jesús María.

Grilla artística, noche por noche

Escenario Mayor y Destreza

Viernes 6 de febrero

20:00 hs. Destreza

22:30 hs. Confluencia

22:45 hs. Destreza

23:30 hs. Ernesto Villavicencio

00:15 hs. Comparsa Carnaval de Chimbas

00:30 hs. Destreza

00:40 hs. Aire Mansero

02:00 hs. Palo Santo

03:00 a 05:00 hs. DJ Danilo Acosta – After Gaucho

Sábado 7 de febrero

20:00 hs. Jineteada

22:00 hs. Acto de apertura y desfile

22:45 hs. Diego Villegas

23:15 hs. Jineteada

00:15 hs. Labriegos

00:45 hs. Jineteada

01:45 hs. Grupo Renovados

02:15 hs. Academia Vida y Tradición

02:30 hs. El Yeyo

03:30 hs. DJ Danilo Acosta – After Gaucho

Domingo 8 de febrero

19:00 hs. Jineteada

21:30 hs. Presentación oficial del Poncho Rawsino con intervención artística

22:00 hs. Viajeros

22:45 hs. Jineteada

23:15 hs. La Nota

00:00 hs. Omega

01:20 hs. Academia Dalcas

01:30 hs. Paquito Ocaño

02:30 hs. DJ Johni Monzón (Festival de Jesús María)

Escenario Peña

Viernes 6 de febrero

19:30 hs. Ballet Rivadavia

20:00 hs. Trío Los Barros

20:30 hs. Academia Pilchas Gauchas

21:00 hs. Hermanos Montaña

21:30 hs. Ballet Sentir Sanjuanino

22:00 hs. Astillas Algarrobeñas

22:30 hs. Dúo Más que Dos

23:00 hs. Solange Pintos

23:30 hs. Ballet Vida y Tradición

00:00 hs. Caile

00:30 hs. Arrieros Huaqueños

01:00 hs. Los Luceros de Jáchal

01:30 hs. Tres para Cuyo

02:00 hs. Grillo Malbrán

Sábado 7 de febrero

20:00 hs. Sin Documentos

20:30 hs. Ballet Amistad y Tradición

21:00 hs. Canto del Valle

21:50 hs. Ballet Santa Lucía

22:00 hs. Chehue

22:30 hs. Academia de Danzas Dalcas

22:40 hs. Ariel Rosales

23:00 hs. Bandoleros

23:30 hs. Ballet Vida y Tradición

23:50 hs. Delegación oficial Carnaval de Chimbas

00:00 hs. ADN Folk Fusión

00:30 hs. Luis y Pochi Tapia

01:00 hs. Un Par de Copas

01:30 hs. Fuerza Folklórica

02:00 hs. Jaime Muñoz

Domingo 8 de febrero

19:30 hs. Academia Raíces de mi Pueblo

20:00 hs. Amanecer Folklórico

20:30 hs. Raíces

21:00 hs. Sabor a Cumbia

21:30 hs. El Mauri y El Gonza

22:00 hs. Niño Mariachi

22:30 hs. Fabián Gil

23:00 hs. Unión y Canto

23:30 hs. Nelson Páez

00:00 hs. Celina Fernández

00:30 hs. Ballet Danza por mi Argentina

01:00 hs. Los de Iglesia

02:00 hs. Ta Feroz

Escenario Sunset

Viernes 6 de febrero

20:00 hs. DJ Rodrigo Arias

21:00 hs. Paola Hascher

22:00 hs. Bajo Sol

23:00 hs. El 750

23:50 hs. DJ Rodrigo Arias

Sábado 7 de febrero

20:00 hs. Emi DJ

21:00 hs. Tayte

22:00 hs. Jere Ahumada

22:30 hs. Bailarines

23:30 hs. Emi DJ

Domingo 8 de febrero