Arranca la Fiesta de las Destrezas Criollas: qué ver y a qué hora
Rawson vuelve a convertirse en el corazón de las tradiciones cuyanas. Desde este viernes 6 y hasta el domingo 8 de febrero, se pone en marcha la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026, uno de los eventos más convocantes del calendario cultural sanjuanino, con tres noches de música, jineteada, gastronomía típica y actividades para toda la familia.
Durante las tres jornadas, el predio recibirá a miles de visitantes de distintos puntos de la provincia y de otras regiones, consolidando a Rawson como capital de las tradiciones. La propuesta combina destreza criolla, artistas consagrados, talentos regionales y espacios pensados para distintos públicos, con una programación que se extiende hasta la madrugada.
La fiesta se desarrolla en tres escenarios en simultáneo. El Escenario Mayor concentra los números centrales y la actividad gaucha; el Escenario Peña reúne a academias, ballets y grupos folklóricos; mientras que el Escenario Sunset Gaucho suma una impronta más moderna, con DJs y bandas que fusionan estilos.
Entradas, precios y beneficios
La venta de entradas continúa de manera online hasta antes del ingreso de cada jornada. Los tickets pueden adquirirse a través de Lito, el asistente virtual de WhatsApp, escribiendo al 2645702020. Cada persona puede comprar hasta 10 entradas.
El valor anticipado es de $6.000, mientras que en boletería, el día del evento, el precio será de $10.000. No abonan entrada las personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad, ni los menores de 12 años. También ingresan sin costo los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, presentando ticket y DNI con domicilio en esas localidades.
Jubilados y mayores de 70 años acceden a un descuento del 50%, con DNI y credencial correspondiente. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000 por auto y $2.000 por moto. Todos, excepto los menores de 12 años, deben contar con su ticket para ingresar.
Cómo llegar y horarios
El predio abrirá sus puertas desde las 19 horas durante los tres días. Para el acceso vehicular se dispusieron dos derivaciones: una por Ruta Provincial 155 (Agustín Gómez) hasta calle América, y otra por calle General Acha hasta Santa Teresita o calle 6, luego Alfonso XIII, calle 5 vieja y finalmente calle América.
Qué se puede ingresar al predio
El público podrá ingresar con conservadoras, banquetas, reposeras y equipo de mate. Está prohibido el ingreso con parrillas, mascotas y bebidas o comidas en envases de vidrio. Habrá controles en los accesos para garantizar la seguridad.
Jineteada y figuras destacadas
La destreza criolla será uno de los grandes atractivos. Más de 70 jinetes participarán de las distintas montas, con petisos, certamen de riendas y la Copa Jinetes de Campeones. Entre las presencias destacadas se encuentra el sanjuanino Benjamín Costa, campeón en la categoría bastos. La animación contará con el relator Daniel Fazi y el payador Carlos Marchesini, referentes del Festival de Jesús María.
Grilla artística, noche por noche
Escenario Mayor y Destreza
Viernes 6 de febrero
- 20:00 hs. Destreza
- 22:30 hs. Confluencia
- 22:45 hs. Destreza
- 23:30 hs. Ernesto Villavicencio
- 00:15 hs. Comparsa Carnaval de Chimbas
- 00:30 hs. Destreza
- 00:40 hs. Aire Mansero
- 02:00 hs. Palo Santo
- 03:00 a 05:00 hs. DJ Danilo Acosta – After Gaucho
Sábado 7 de febrero
- 20:00 hs. Jineteada
- 22:00 hs. Acto de apertura y desfile
- 22:45 hs. Diego Villegas
- 23:15 hs. Jineteada
- 00:15 hs. Labriegos
- 00:45 hs. Jineteada
- 01:45 hs. Grupo Renovados
- 02:15 hs. Academia Vida y Tradición
- 02:30 hs. El Yeyo
- 03:30 hs. DJ Danilo Acosta – After Gaucho
Domingo 8 de febrero
- 19:00 hs. Jineteada
- 21:30 hs. Presentación oficial del Poncho Rawsino con intervención artística
- 22:00 hs. Viajeros
- 22:45 hs. Jineteada
- 23:15 hs. La Nota
- 00:00 hs. Omega
- 01:20 hs. Academia Dalcas
- 01:30 hs. Paquito Ocaño
- 02:30 hs. DJ Johni Monzón (Festival de Jesús María)
Escenario Peña
Viernes 6 de febrero
- 19:30 hs. Ballet Rivadavia
- 20:00 hs. Trío Los Barros
- 20:30 hs. Academia Pilchas Gauchas
- 21:00 hs. Hermanos Montaña
- 21:30 hs. Ballet Sentir Sanjuanino
- 22:00 hs. Astillas Algarrobeñas
- 22:30 hs. Dúo Más que Dos
- 23:00 hs. Solange Pintos
- 23:30 hs. Ballet Vida y Tradición
- 00:00 hs. Caile
- 00:30 hs. Arrieros Huaqueños
- 01:00 hs. Los Luceros de Jáchal
- 01:30 hs. Tres para Cuyo
- 02:00 hs. Grillo Malbrán
Sábado 7 de febrero
- 20:00 hs. Sin Documentos
- 20:30 hs. Ballet Amistad y Tradición
- 21:00 hs. Canto del Valle
- 21:50 hs. Ballet Santa Lucía
- 22:00 hs. Chehue
- 22:30 hs. Academia de Danzas Dalcas
- 22:40 hs. Ariel Rosales
- 23:00 hs. Bandoleros
- 23:30 hs. Ballet Vida y Tradición
- 23:50 hs. Delegación oficial Carnaval de Chimbas
- 00:00 hs. ADN Folk Fusión
- 00:30 hs. Luis y Pochi Tapia
- 01:00 hs. Un Par de Copas
- 01:30 hs. Fuerza Folklórica
- 02:00 hs. Jaime Muñoz
Domingo 8 de febrero
- 19:30 hs. Academia Raíces de mi Pueblo
- 20:00 hs. Amanecer Folklórico
- 20:30 hs. Raíces
- 21:00 hs. Sabor a Cumbia
- 21:30 hs. El Mauri y El Gonza
- 22:00 hs. Niño Mariachi
- 22:30 hs. Fabián Gil
- 23:00 hs. Unión y Canto
- 23:30 hs. Nelson Páez
- 00:00 hs. Celina Fernández
- 00:30 hs. Ballet Danza por mi Argentina
- 01:00 hs. Los de Iglesia
- 02:00 hs. Ta Feroz
Escenario Sunset
Viernes 6 de febrero
- 20:00 hs. DJ Rodrigo Arias
- 21:00 hs. Paola Hascher
- 22:00 hs. Bajo Sol
- 23:00 hs. El 750
- 23:50 hs. DJ Rodrigo Arias
Sábado 7 de febrero
- 20:00 hs. Emi DJ
- 21:00 hs. Tayte
- 22:00 hs. Jere Ahumada
- 22:30 hs. Bailarines
- 23:30 hs. Emi DJ
Domingo 8 de febrero
- 20:00 hs. DJ Emi y Rodri
- 21:00 hs. Dúo Herencia
- 22:00 hs. La Flora Band
- 23:00 hs. Brenda Barrios
- 23:30 hs. DJ Emi y Rodri