El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en la Ciudad de Buenos Aires una serie de convenios con el Gobierno Nacional que permitirán avanzar en obras clave de seguridad vial sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial énfasis en el departamento Iglesia y en accesos estratégicos del Gran San Juan.

Los acuerdos fueron suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, representado por el ministro Fernando Perea, y autorizan a la provincia a ejecutar y financiar obras sobre rutas de jurisdicción nacional utilizando fondos propios.

Publicidad

Uno de los ejes centrales del convenio es la intervención sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia, donde se construirán seis derivadores de tránsito (rotondas) con el objetivo de mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial ante el incremento del flujo vehicular asociado al desarrollo de la actividad minera. Estas obras serán financiadas con recursos del fideicomiso minero.

El plan contempla además la iluminación de la rotonda de Las Flores, el tramo de acceso y subida hasta la Aduana, y la rotonda ubicada camino a ese sector, mejorando la visibilidad y las condiciones de circulación en puntos estratégicos de la traza.

Publicidad

A estas intervenciones se suma la construcción de una rotonda en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en el departamento Santa Lucía, un sector de alto tránsito que requiere una solución vial integral para ordenar la circulación y reducir riesgos para conductores y peatones.

En el marco de los convenios, la provincia asumirá la elaboración de los estudios y proyectos técnicos, las evaluaciones de impacto ambiental y la gestión completa del proceso licitatorio, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con una planificación vial orientada al crecimiento productivo y a la seguridad.

Publicidad

El objetivo final de estas obras es fortalecer la integración territorial, optimizar la conexión entre las localidades del departamento Iglesia y reducir tiempos y costos de transporte, al tiempo que se incrementa significativamente la seguridad vial para quienes transitan por las rutas nacionales de la provincia.