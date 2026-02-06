El caso Branka Motors sigue dando que hablar en San Juan. Este viernes, el representante legal de la empresa acusada de estafa no se presentó en la audiencia conciliatoria ni realizara propuestas para resolver el conflicto y Defensa al Consumidor aplicará la mayor multa de su historia. La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, habló con DIARIO HUARPE y destacó que ya hay más de 287 denuncias.

“Es triste, porque en esta audiencia tenían la posibilidad de hablar de un incumplimiento que se podía solucionar y no se presentaron”, expresó Carrizo. Según explicó, en una audiencia anterior la firma había comparecido, pero en esta oportunidad no ofreció ninguna alternativa, como la devolución del dinero o la entrega de las motocicletas reclamadas.

Ante esta situación, Defensa al Consumidor dio por cerrada la instancia administrativa conciliatoria y avanzará con la aplicación de una multa equivalente a 210 canastas, el máximo permitido por la ley vigente. “La ley nos ampara para poder ponerla y lo vamos a hacer”, aseguró la funcionaria.

Cabe destacar que, según el último informe del Indec, el valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo (cuatro integrantes) asciende actualmente a $1.308.713. Tomando ese monto como referencia y aplicando las 210 canastas que prevé la sanción máxima anunciada por Defensa al Consumidor, la multa contra Branka Motors podría alcanzar los $274.829.730, una cifra sin precedentes para este tipo de infracciones en la provincia.

Además, Carrizo confirmó que el expediente será remitido formalmente a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), poniendo a disposición de la Justicia toda la documentación recabada. “Ahora la Justicia será la que determine cómo sigue el proceso”, señaló.

Hasta el momento, el organismo contabiliza 287 denuncias, número que continúa en aumento. Los reclamos incluyen distintos incumplimientos: desde consumidores que no recibieron las motos ni la devolución del dinero, hasta casos de personas que sí obtuvieron los vehículos pero carecen de la documentación necesaria para patentarlos.

En ese sentido, Carrizo aclaró que Defensa al Consumidor continuará trabajando con aquellos usuarios que poseen las motos sin papeles, articulando con agencias proveedoras que vendieron los rodados a Branka Motors y que cuentan con la documentación correspondiente. “Hay agencias que fueron proveedoras y tienen los papeles. Vamos a seguir trabajando para que la gente pueda regularizar su situación”, afirmó.

Finalmente, la directora remarcó la importancia de que las empresas concurran a las conciliaciones con propuestas concretas. “Las conciliaciones están para reparar incumplimientos. En este caso ya estamos hablando de algo más grave”, cerró.