La Dirección de Vialidad Provincial difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas provinciales, con advertencias por tramos intransitables, desvíos obligatorios y sectores con circulación restringida.

El ente comunicó que los principales departamentos afectados son Valle Fértil, Iglesia, Calingasta, Sarmiento, Pocito, Rivadavia y Zonda.

Desde Vialidad informaron que el resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución y recomendaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja en los distintos frentes viales.

El estado de las rutas de San Juan

Valle Fértil

RP 529 (Ischigualasto): transitable con precaución hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).

Camino a Sierra de Elizondo: intransitable por socavones y material de arrastre.

Camino Sierras de Riveros y Chaves: transitable con máxima precaución.

RP 503 (Balde de Astica): transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 523 (Villa San Agustín – La Majadita): transitable con precaución, equipos trabajando.

Iglesia

RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo): transitable con precaución, equipos trabajando (Empresa Vicuña).

RP 436 (Villa Iglesia – Puntas Negras): transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 430 (Rodeo – Angualasto): transitable con precaución, equipos trabajando.

Calingasta

RP 406 (Tamberías – Sorocayense): transitable con precaución, equipos trabajando.

Sarmiento

RP 318 (RN 153 Cañada Honda – RP 351 Retamito): transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 162 (Calle 25 de Mayo – RP 325 a RP 339, Circuito Fiorito): transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 162 (Calle 25 de Mayo – RP 301 a RP 295, Punta del Médano): transitable con precaución, equipos trabajando.

Pocito

RP 159 (Calle 6 a RP 64, Calle Chacabuco al Este): intransitable por hundimiento de losa en puente.

RP 155: desvío por Calle Chacabuco para retomar por RP 159 – Calle 6.

Rivadavia

RP 12 (Jardín de los Poetas): desvío por Avenida Libertador, transitable con precaución, equipos trabajando (Secretaría de Turismo).

Zonda

RP 12 (badén Sasito): transitable con precaución, equipos trabajando.