Vialidad informó cortes y tramos intransitables en rutas provinciales
La Dirección de Vialidad Provincial difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas provinciales, con advertencias por tramos intransitables, desvíos obligatorios y sectores con circulación restringida.
El ente comunicó que los principales departamentos afectados son Valle Fértil, Iglesia, Calingasta, Sarmiento, Pocito, Rivadavia y Zonda.
Desde Vialidad informaron que el resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución y recomendaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja en los distintos frentes viales.
El estado de las rutas de San Juan
Valle Fértil
RP 529 (Ischigualasto): transitable con precaución hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).
Camino a Sierra de Elizondo: intransitable por socavones y material de arrastre.
Camino Sierras de Riveros y Chaves: transitable con máxima precaución.
RP 503 (Balde de Astica): transitable con precaución, equipos trabajando.
RP 523 (Villa San Agustín – La Majadita): transitable con precaución, equipos trabajando.
Iglesia
RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo): transitable con precaución, equipos trabajando (Empresa Vicuña).
RP 436 (Villa Iglesia – Puntas Negras): transitable con precaución, equipos trabajando.
RP 430 (Rodeo – Angualasto): transitable con precaución, equipos trabajando.
Calingasta
RP 406 (Tamberías – Sorocayense): transitable con precaución, equipos trabajando.
Sarmiento
RP 318 (RN 153 Cañada Honda – RP 351 Retamito): transitable con precaución, equipos trabajando.
RP 162 (Calle 25 de Mayo – RP 325 a RP 339, Circuito Fiorito): transitable con precaución, equipos trabajando.
RP 162 (Calle 25 de Mayo – RP 301 a RP 295, Punta del Médano): transitable con precaución, equipos trabajando.
Pocito
RP 159 (Calle 6 a RP 64, Calle Chacabuco al Este): intransitable por hundimiento de losa en puente.
RP 155: desvío por Calle Chacabuco para retomar por RP 159 – Calle 6.
Rivadavia
RP 12 (Jardín de los Poetas): desvío por Avenida Libertador, transitable con precaución, equipos trabajando (Secretaría de Turismo).
Zonda
RP 12 (badén Sasito): transitable con precaución, equipos trabajando.