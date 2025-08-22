Durante el fin de semana del viernes 22 y el domingo 24 de agosto, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos.

Información de la agenda deportiva local para el fin de semana

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la práctica naútica deportiva en la temporada durante días de viento.

Atletismo

Campeonato sanjuanino de Cross

La primera fecha será el domingo 24, con concentración desde las 8.30 horas, en el Camping Don Bosco en Santa Lucía, bajo organización de la Federación Atlética Sanjuanina. Las distancias de carrera serán de 4K y 8K para adultos, y habrá un tramo para niños. El evento tendrá fines benéficos, para que cuatro atletas locales puedan recaudar fondos y viajar al Mundial de Trail, a fines de septiembre en España.

Patinaje Artístico

Campeonato Nacional Absoluto – San Juan 2025

Alrededor de 1600 patinadores, de los mejores de Argentina, se concentrarán en la provincia para definir a los mejores de la temporada en cada categoría. Es uno de los eventos de patinaje más importantes del calendario argentino. El torneo comenzó el miércoles 20 y se extenderá hasta el jueves 04 de septiembre. El velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, será sede del certamen.

Levantamiento de pesas

Torneo Nacional de Powerlifting

El estadio Aldo Cantoni será anfitrión este fin de semana del certamen, que reunirá a deportistas de la provincia, San Luis, Salta, Buenos Aires, entre otras.

Jornada de ‘Replicadores de Deporte Adaptado’

La capacitación a cargo de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de Deporte se celebrará el próximo lunes 24 de agosto, entre las 09 y 12 horas, en el Auditorio Emar Acosta del Anexo Legislatura.

Maratón

Sarmiento Corre 2025

La edición entrante de la carrera será este domingo 24, a partir de las 8:30 horas (concentración), en Media Agua, Departamento Sarmiento. La competencia deportiva, gratuita para todos los interesados en participar, está a cargo de la Municipalidad y forma parte de las actividades por el aniversario de la comuna.

Automovilismo

Estilo Rally

La cuarta fecha del campeonato sanjuanino 2025 se celebrará este fin de semana, desde el viernes 22 al domingo 24, en el Departamento Albardón. El evento está a cargo de Unión Volantes Albardón. La rampa simbólica será este viernes 22, a las 21:45 horas, en el Parque Latinoamericano. La actividad del sábado 23 será de 09 a 18 horas, y el domingo 24 de 09 a 14 horas.

Hockey sobre césped

Diverti-Lomas 2025

El encuentro de clubes sanjuaninos será este sábado 23, entre las 09 y 13 horas, en las instalaciones del Club Lomas de Rivadavia, en Barrio Fortabat, Departamento Rivadavia. La actividad convocará a 2.000 jugadores y está enmarcada en el Mes de la Niñez.

Ciclismo en ruta

La cuarta fecha del Torneo Critérium 2025 se disputará este sábado 23, en el Autódromo El Zonda, Departamento Rivadavia. Categorías: libres y máster. Concentración: 13 horas. Largada: 14:00 horas. Organización: AC Apedal San Juan.

Artes Marciales

En el estadio Aldo Cantoni, el domingo 24 – de 9:30 a 13:30 horas- se celebrará un torneo abierto que convocará a 400 atletas de todo el país, provenientes de San Juan, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, entre otros lugares. El torneo estará organizado por la Asociación Sanjuanina de Kung Fu.

Rugby

Unión de Rugby de Cuyo

Copa Oro: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 (o Segunda Fase del campeonato) para los equipos sanjuaninos.

San Juan Rugby Club y Universidad jugarán el clásico este sábado 23, a las 16 horas, en cancha del Piuquén en Santa Lucía, con arbitraje de Juan Manuel Martínez. El partido en Intermedia será a las 14:15 (árbitro Carlos Rivarola) y el de Pre-Intermedia a las 12:30 (árbitro Diego Ragazzone).

Copa Plata: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 (o Segunda Fase del campeonato) para los equipos sanjuaninos.

Huazihul visitará a San Jorge en San Rafael, Mendoza, el sábado 23 a 12:30 horas (árbitro Sebastián Gijón).

Alfiles recibirá a Banco RC de Mendoza, el sábado 23 a las 15 horas (árbitro Alejo Sáez).

Jockey Club recibirá a Universitario RC de Mendoza, el sábado 23 a las 16 horas en el anexo de Universidad en Pocito (árbitro Dante Diez).

Unión Sanjuanina de Rugby

Torneo Desarrollo: este domingo 24 habrá un nuevo encuentro de clubes sanjuaninos. El masculino será a las 11 horas en Cóndor RC, Jáchal. Y el femenino en Huazihul, desde las 10:30 horas.

Infantil: el encuentro de clubes sanjuaninos será el domingo 24, desde las 10 horas, en Universidad, para las categorías M5 a M11.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Torneo Oficial 2025 – Masculino – Categoría Primera: programación de la fecha 17 del campeonato.

Viernes 22 – 21:30 horas: Social vs. Huarpes; Altos de San Juan vs. Hispano; Valenciano vs. Unión Vecinal de Trinidad; Atlético Argentino vs. Lomas de Rivadavia; Bancaria vs. Richet Zapata; Concepción Patín Club vs. Olimpia.

Masculino – Categoría Segunda: programación de la fecha 17 del campeonato.

Viernes 22 – 20 horas: Social vs. Huarpes; Altos de San Juan vs. Hispano; Valenciano vs. Unión Vecinal de Trinidad; Atlético Argentino vs. Lomas de Rivadavia; Bancaria vs. Richet Zapata; Concepción Patín Club vs. Olimpia.

Torneo Oficial 2025 – Femenino – Categoría Primera y Segunda: los partidos correspondientes a la fecha 17, programados para el jueves 21 en la noche, fueron suspendidos por viento Zonda. FSP aún no informó la reprogramación.

Los partidos eran Huarpes vs. Social; Sindicato Empleados de Comercio vs. Unión de Villa Krause; Lomas de Rivadavia vs. Unión Vecinal de Trinidad; Aberastain vs. Valenciano; Atlético Argentino vs. Concepción Patín Club; y Bancaria vs. Barrio Rivadavia.

Básquet

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.

Jueves 21

Ausonia 69-67 Inca Huasi.

También estaba programado Universidad vs. Estrella, pero el partido fue suspendido porque el Complejo El Palomar permaneció cerrado por suspensión de actividades debido al viento Zonda. El juego fue reprogramado para el martes 26.

Viernes 22 – 22 horas: Urquiza vs. Unión Vecinal de Trinidad; Lanteri vs. Hispano.

Sábado 23 – 20 horas: Jáchal BC vs. Del Bono.

Nivel 2 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.

Domingo 24

19:00 horas: Unión Vecinal de Trinidad vs. Aramburu

19:30 horas: El Ceibo Azul vs. Inca Huasi.

21:30 horas: El Ceibo Blanco vs. Estrella.

22 horas: Sanjuanino Junior vs. Girona; La Granjah vs. Minero Argentino

Nivel 1 – Femenino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.

Domingo 24

14 horas: Jáchal vs. Unión Vecinal de Trinidad en Estadio Papa Francisco.

20 horas: Urquiza vs. Universidad Azul en Urquiza.

20 horas: Sanjuanino Junior vs. Lanteri en Sanjuanino Junior.

Libre: Del Bono.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Sábado 23

López Peláez vs. Atenas de Pocito

Domingo 24

Desamparados vs. Sarmiento de Zonda

Sportivo Rivadavia vs. Carpintería.

Peñarol vs. San Lorenzo de Ullúm (14:30 y 16:30 horas).

Clásico de Rawson | Trinidad vs. Unión en Estadio San Juan del Bicentenario

Aberastain vs. Alianza

9 de Julio vs. Árbol Verde

Juventud Zondina vs. Marquesado

Villa Obrera vs. Colón Junior

Horarios: Cuarta División a las 14:00 y Primera División a las 16:00.

La sexta fecha del campeonato se disputó entresemana. Resultados y posiciones en el siguiente enlace.

Segunda División – Masculino: programación de la segunda fecha para Zona Ascenso y Zona Reválida.

Sábado 23

Recabarren vs. Villa Hipódromo

El Globo vs. Juventud Unida

Villa Ibáñez vs. Del Bono

Centenario Olímpico vs. Libertad Juvenil.

San Damián vs. Huarpes.

Domingo 24

Los Pumas vs. Juventud Ullunera (11 horas)

Sp. Picón vs. Juventud Rivera

San Agustín vs. Rawson Junior

Punteto vs. Fiorito

Defensores de los Andes vs. Defensores de Argentinos.

Horarios: Cuarta División a las 14:00 y Primera División a las 16:00.

Boxeo

El Club Julio Mocoroa de Concepción, Capital, será anfitrión este viernes 22 a la noche de un encuentro interprovincial, con fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo. El evento será de 21 a 00 horas. Entrada popular: 5.000 pesos. Ring side: 8.000 pesos.

Vóley

Infantil: este fin de semana se celebrará un nuevo encuentro provincial de la categoría Mini. La actividad será el sábado 23, de 10:30 a 12:30 horas, en Ausonia