El proceso de selección del próximo fiscal general de la provincia de San Juan avanza y genera expectativa en el ámbito político y judicial. El gobernador Marcelo Orrego se refirió a los postulantes que componen la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, enfocándose no solo en sus antecedentes técnicos, sino también en las habilidades blandas y políticas necesarias para ejercer un rol de tan alta sensibilidad institucional.

Orrego se mostró satisfecho con el nivel de los candidatos, señalando que los tres integrantes de la terna —Rolando Lozano, Matías Senatore y Guilermo Baigorri— son "sumamente probos para ejercer el cargo". El Gobernador reconoció que siempre existirán diferentes perspectivas sobre la elección, pero destacó un atributo en común: "son personas con mucho sentido común para el cargo" y "muy consientes" de la responsabilidad.

Sin embargo, el mandatario sanjuanino sostuvo que el perfil del fiscal general no debe limitarse a la pericia penal. En su visión, el cargo requiere una amplitud de competencias dada su implicancia en la vida institucional de la provincia. "No tengo la lectura de que debe tener conocimiento penal, ya que son magistrados con competencia electoral permanente", puntualizó Orrego, refiriéndose a la multifuncionalidad del puesto.

El jefe del Ejecutivo provincial fue enfático al establecer la necesidad de una buena relación con los demás estamentos del Estado. En este sentido, consideró que el futuro fiscal general "debe tener buena relación institucional con todos los poderes".

Además de la probidad y la conciencia del rol, Orrego destacó un factor que considera crucial en la política y en la vida: la "cintura política". Para el Gobernador, esta capacidad de negociación y adaptación es indispensable: "Para todo en la vida se tiene que tener cintura política, en la familia y en la política".

Finalmente, Orrego contestó a la interrogante respecto a que él cumplía con este último requisito, es Guillermo Baigorri, el mandatario dijo que “todos tienen experiencia en este ítem y eso es lo bueno porque la terna está compuesta de persona muy consciente de todo esto".