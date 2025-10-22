Jeremy Efraín Mauricio Pueblas Castro de tan solo tres meses de edad padece una malformación de vasos linfáticos que provoca acumulación de líquido en glúteos, piernas y vejiga. Su madre denunció que hay serios retrasos en la atención médica pese a contar con una obra social activa, por lo que la sanjuanina no tuvo más remedio que exponer su pedido públicamente. La sanjuanina explicó que la solución para su hijo es una derivación inmediata al Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde pueda recibir tratamiento especializado para evitar complicaciones graves.

Su madre, Ileana Castro, habló con DIARIO HUARPE y relató su padecimiento, poniéndo énfasis en que la solución a ser tratado fuera de la provincia tuvo que ver con el obstaculo de no conseguir un especialista en la provincia que observe el desarrollo del caso de su hijo, ni el otorgamiento de la derivación médica que tanto anhela.

Publicidad

Castro relató que la condición de Jeremy no fue detectada en ecografías prenatales y que desde su nacimiento el pequeño requiere tratamientos especializados. “Su enfermedad es que se llena de líquido porque son vasos que no se han desarrollado. Compromete los dos glúteos, el más grande es el izquierdo, y baja una vena hasta su pie que también está comprometido”, explicó la mujer.

El pequeño ya fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y recibió inyecciones con drogas especiales para comprimir los vasos linfáticos, pero el tratamiento completo, según los médicos, recién podría continuarse a los seis meses de edad. Mientras tanto, el bebé vuelve a acumular líquido, lo que genera riesgo de nuevas complicaciones.

Publicidad

“Me dijeron que era normal que vuelva a juntar líquido porque él tenía muchas infiltraciones. Ellos saben lo que tiene mi criatura y saben el riesgo que corre”, denunció la madre. Además, agregó: “Hoy justamente le mandé mensajes al cirujano porque le han salido manchitas como si fuesen moretones en la espalda. Eso que él no tenía. Estoy preocupada porque nadie me atiende”.

Ileana Castro advirtió sobre la urgencia del caso. “Si se llena de líquido de nuevo, empieza a presionar todos los órganos que tiene cerca y empieza a dejar de funcionar. Yo quiero que me lo deriven al Garrahan. No puedo esperar hasta los seis meses, mi hijo no puede esperar” comentó preocupada.

“El cirujano me dijo: ‘Tengo 10 niños con urgencia, me dan un turno para el quirófano y dejo nueve niños fuera’. Yo quiero que me lo deriven, porque la vida de mi hijo no puede ser llenar un papel” sentenció. La madre también dejó su contacto para quienes puedan colaborar o brindar apoyo: 2644 393727.

Publicidad

La familia ahora busca que Jeremy sea derivado al Garrahan, centro de referencia nacional para malformaciones vasculares complejas. Aunque la obra social cubre la medicación necesaria, esta solo se consigue en Mendoza, y sin intervención quirúrgica especializada, el estado del bebé podría agravarse rápidamente.