El frente oficialista Por San Juan, con Fabián Martín a la cabeza de la fórmula para diputado nacional, redobla su estrategia de campaña enfocada en la gestión provincial y en el rol clave que tendrán los legisladores en el Congreso Nacional. Martín, en la recta final, busca capitalizar la alta imagen positiva del gobernador Marcelo Orrego y dejar en claro que la elección de este domingo 26 es, fundamentalmente, un espaldarazo a la administración provincial.

En un mensaje directo a los votantes, Martín afirmó en el Café de la Política que la elección de la boleta de Por San Juan es un voto al proyecto de gobierno: "Tienen que saber que si votan a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizzo, están votando a Marcelo Orrego porque trabajamos en equipo".

El candidato remarcó que el primer objetivo es lograr "un buen resultado que condiga con la imagen que tiene el gobernador", apuntando a que "mucho del 70% de imagen que tiene Marcelo nos acompañe el domingo".

Martín puso de relieve tres pilares en su discurso. El primero, la autonomía en la toma de decisiones: "Nuestra única bandera es la bandera de San Juan, no es una cuestión menor, ¿no? Porque no tenemos un lineamiento nacional, no tenemos alguien que nos diga cómo pensar, cómo votar, sino que lo vamos a resolver nosotros con base en los intereses de los sanjuaninos".

En segundo lugar, la gestión en marcha. El candidato defendió la administración de Orrego, asegurando que "hay una gestión que, en 20 meses, en un año y ocho meses, con menos recursos, ha hecho más". Para ejemplificar el trabajo realizado, se centró en políticas "profundas" en áreas sensibles como seguridad, salud y educación.

En materia de seguridad, detalló la recuperación y puesta en funcionamiento de infraestructura clave: "el 80% de las cámaras cuando asumió Marcelo no funcionaban, se han puesto en funcionamiento todas las cámaras de seguridad", a lo que sumó la entrega de "más herramientas para los policías, más policías, más personas en el servicio penitenciario" y la habilitación de "dos pabellones en el servicio penitenciario para una mejor reinserción de los reos, para tener mayor seguridad".

Respecto a la salud pública, Martín destacó la descentralización de servicios que beneficia a los departamentos alejados: "las mujeres embarazadas, los departamentos alejados, pueden tener sus niños en los departamentos donde viven, sin necesidad de tener que venir a la provincia de San Juan".

Finalmente, el tercer pilar se enfocó en el impacto directo de los legisladores en la capacidad de gestión del gobernador. Martín fue categórico al ligar la cantidad de bancas a la obtención de beneficios para San Juan: "la fuerza que tiene el gobernador en Buenos Aires para conseguir cosas para San Juan, recursos para San Juan, es la cantidad de legisladores que tenga. Mientras más legisladores tenga el gobernador, más posibilidades va a tener de conseguir recursos". Este argumento busca convertir la elección nacional en un plebiscito de apoyo a la administración provincial.

Fabián Martín / Candidato a diputado nacional de XSan Juan