El próximo viernes 7 de noviembre a las 22 horas, el trío Eruca Sativa se presentará en Mamadera Bar, ubicado en el Predio Central de la Capital sanjuanina (Lateral de Avenida Circunvalación Norte 1.959), en el marco de la gira nacional de su nuevo álbum “A tres días de la Tierra”. Las entradas ya se encuentran disponibles en primera preventa a $30.000.

El show forma parte del recorrido con el que la banda presenta su décimo trabajo discográfico, un material que reafirma su vigencia dentro del rock argentino contemporáneo. Grabado en los míticos Criteria Studios de Miami —espacio donde se registraron clásicos como Hotel California de Eagles o Canción Animal de Soda Stereo—, el disco fue producido por Afo Verde y editado por Sony Music.

Publicidad

“A tres días de la Tierra” comenzó a tomar forma durante la pandemia, cuando el trío decidió volver a encontrarse en el estudio. “Nos metimos a zapar en pleno 2021 con protocolos y todo cerrado. De esas zapadas surgieron ideas que hoy están en el disco”, recordó Brenda Martin, bajista y productora del grupo. La grabación contó con la participación del Cuarteto de Cuerdas Luque y con una cuidada ingeniería de sonido a cargo de Facundo Rodríguez y Trinity Wohlferd.

Los adelantos “Lío”, “No pasarán” y “Volarte” anticiparon la línea estética del nuevo álbum, donde la potencia característica del trío convive con una búsqueda sonora más pulida. En palabras de Lula Bertoldi, cantante y guitarrista, este disco refleja la esencia colectiva del proyecto: “Eruca es una entidad en sí misma. No es Brenda, Lula y Gabriel, sino algo que tiene decisiones propias. Cuando estamos los tres, pasan cosas mágicas”.

Publicidad

El grupo llega a San Juan tras un año de intensa actividad, que incluyó su participación en Quilmes Rock, presentaciones en Vorterix y El Teatro Flores, además del cierre de los festejos por sus 15 años de trayectoria. En 2023, Eruca Sativa obtuvo dos Premios Gardel, fue nominada a los Latin Grammy, reconocida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y seleccionada por Spotify como Artista EQUAL, apareciendo en la pantalla de Times Square.

La gira de presentación de A tres días de la Tierra continuará por distintas ciudades del país y Uruguay. Además, el tema “Lío” fue nominado a los Premios Gardel 2025 como Mejor Canción de Rock, y el trío fue distinguido con un Diploma al Mérito de los Premios Konex, reafirmando su lugar entre los proyectos más sólidos y vigentes del rock argentino actual.