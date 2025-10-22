Una mujer de 35 años es buscada intensamente en San Juan tras desaparecer el pasado 2 de octubre. Se trata de Daniela Micaela Luna, quien fue vista por última vez ese día y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Ante la denuncia de su familia, la Policía de San Juan activó el protocolo “San Juan Te Busca”, desplegando un operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Según fuentes policiales, Daniela es de contextura física pequeña, tez blanca, ojos verdes y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Tiene pelo mediano, lacio y castaño claro, cara ovalada, nariz convexa aguileña, boca mediana y labios gruesos. Entre sus rasgos distintivos, posee un tatuaje en el cuello con la inscripción “Matías” y otros en la cintura posterior y en la mano izquierda hasta la altura de la muñeca.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jean largo ancho color azul, remera tipo top negra de mangas largas y zapatillas oscuras.

La familia de Daniela pide ayuda a la comunidad para dar con ella y solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera anónima al 911 o con la comisaría más cercana.