San Juan se alista para recibir a los fanáticos de las motos con la segunda edición del Moto Spirit Fest, que se realizará el sábado 4 de octubre. El evento está organizado por Fernando Guerrero y Carlos Palacios, tiene como principal objetivo reunir a seres queridos y fanáticos de las dos ruedas, sin importar la marca ni la cilindrada. “Es un encuentro de amigos que nos gustan las dos ruedas, sin distinción de cilindradas ni marcas, y estamos dispuestos a pasar un buen momento”, explicó Fernando durante su participación en el programa Yo Te Invito, emitido por HUARPE TV (TDA 19.2) y la plataforma KICK.

La convocatoria para la segunda edición del MotoSpirit, es a partir de las 8 de la mañana en Avenida Ignacio de la Rosa, entre Salta y España, para realizar acreditaciones y comenzar la rodada. Se espera superar los 300 motociclistas que participaron en la edición anterior, y el evento se extenderá hasta las 22 horas en Tierras Doradas, combinando diversión, música y la experiencia única de rodar por San Juan.

Fernando Guerrero y Carlos Palacios, organizadores del Moto Spirit Fest, participaron del programa Yo Te Invito. Foto: Diario Huarpe.

Cronograma del evento

El festival contará con dos partes bien definidas: por la mañana, los motociclistas se sumarán a una rodada que recorrerá distintos puntos de la provincia, incluyendo los diques y el Autódromo San Juan Villicum. “Vamos a hacer una rodada lógicamente que vaya en la moto, pero una vez que llegamos a Tierras Doradas quien quiera ir va a poder disfrutar de una linda tarde con food trucks, shows y música en vivo”, agregó Carlos Palacios.

El evento reunirá a moteros locales e incluso a visitantes de Mendoza, San Luis, La Rioja e incluso Chile, consolidando un encuentro interprovincial y lleno de amistad. Según Fernando, “la moto es una manera que tiene todo el mundo de aislarse de sus problemas, de sentirse libre y disfrutar de la ruta”.

Entre las motocicletas que estarán presentes, los invitados mencionaron modelos como Benelli 600, Ninja 600, XTZ, Pumita 125, Bog 525 y Royal Enfield Classic, destacando la diversidad de opciones y la pasión que despiertan en la comunidad local.

Fernando Guerrero resumió el espíritu del encuentro: “Fundamentalmente, buscamos pasar un buen momento, compartir la pasión por las motos y disfrutar de la libertad que nos da rodar juntos”.

Información para participar

La jornada está pensada tanto para motociclistas como para público general, quienes podrán disfrutar del espectáculo sin necesidad de registrarse. Los interesados en participar de la rodada deben inscribirse previamente a través de la página de Instagram @San Juan Moto Spirit. “La idea es que participe todo el mundo, que disfrute de las motos y vaya con buena onda”, destacó Carlos.

Además, los organizadores también anticiparon sorpresas especiales, como la posibilidad de probar motocicletas de distintas marcas para aquellos que quieran experimentar antes de decidirse a comprar. Fernando comentó: “Es muy probable que algunas empresas nos acompañen y den la posibilidad de probar las motos que quieran”.