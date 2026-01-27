En una demostración de alta capacidad operativa y resistencia física, cuatro integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependientes del Escuadrón 26 “Barreal”, lograron hacer cumbre a 6.720 metros sobre el nivel del mar. Se trata de su primera incursión sobre uno de los terrenos más complejos y exigentes de realizar en la cadena montañosa sanjuanina.

La expedición se desarrolló entre los días 15 y 26 de enero, bajo una rigurosa planificación que incluyó etapas de aclimatación en los campamentos “Laguna Blanca”, “Guanaquitos”, “Cuesta Blanca” y “Pirca de Indios”.

El objetivo primordial de esta actividad fue el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para las misiones de búsqueda y rescate (SAR), así como el perfeccionamiento de técnicas de evacuación y escalada en ambientes de montaña estival e invernal.

Tras un descenso coordinado, la totalidad del personal arribó al asiento de la unidad en horas de la tarde del lunes, con los objetivos de instrucción técnica y táctica terminados.

El grupo estuvo integrado por el Primer Alférez Rodrigo Martín Pereyra, oriundo de Salta, el Sargento Primero José Raúl Valero, de Jujuy; el Sargento Jorge Emanuel Vallejos, de San Martín, Chaco; y el Cabo Primero Pedro Insaurralde, de la Ciudad de Resistencia, Chaco.

En contacto con DIARIO HUARPE, el Primer Alférez manifestó que “fue un gran desafío dado que era la primera vez que una cordada (los cuatro unidos a una cuerda de alpinismo) de gendarmes realice cumbre en este cerro de gran magnitud. También, fue un desafío como grupo humano en un cerro que es sumamente inhóspito y estás limitado de todo”, dijo el oficial.

Además, contó que “fueron días de compartir, limitado de las condiciones del terreno y poder sacar lo mejor de cada uno para poder llevar adelante esta expedición”, resaltó Pereyra acerca de esta experiencia inédita para el grupo.

Dadas las características geográficas de la Cordillera de la Ramada, este tipo de adiestramiento en cotas elevadas permite a la Fuerza mantener e incrementar sus capacidades para ejecutar operaciones especiales en condiciones extremas.

¿Cómo es el circuito para hacer cumbre?

El Cerro Mercedario, ubicado en Calingasta, es la cumbre de mayor altura que se encuentra en la provincia. Llegar a la cumbre no es una simple caminata; es una expedición que requiere entre 10 y 15 días para permitir una correcta aclimatación y esperar ventanas de buen clima.

Habitualmente, el punto de partida es en Barreal, donde se preparan los suministros y las mulas para el transporte de carga. Luego, se accede al campamento base en Laguna Blanca, tras un viaje en vehículo 4x4 hasta llegar el fin del camino vehicular. El refugio queda a unos 3.100 metros de altura y es el punto de inicio para ir a pie.

Por el “Camino del Inca”, es la vía más frecuentada. Aunque técnicamente no es difícil (no requiere escalada en roca compleja), es físicamente muy exigente debido al desnivel y la falta de oxígeno. El itinerario típico es llegar al campamento Guanaquitos para pasar varios días de aclimatación.

Luego, hay que avanzar hasta Cuesta Blanca (4.300 metros de altura), después los puntos siguientes son Pirca de Indios (5.200 metros) y La Ollada (5.800 metros), el último campamento de la cumbre. Es un lugar clave donde se descansa antes del ataque final.

Para llegar a la cumbre, se parte muy temprano (desde la madrugada) para caminar entre 8 a 12 horas hasta concluir el recorrido en la cima.