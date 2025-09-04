¿Tom Aspinall cambiará la UFC por el boxeo? La millonaria tentación que pone en jaque su futuro

El mundo de los deportes de combate está en un punto de inflexión, y el boxeo emerge como una fuerza irresistible para los peleadores de artes marciales mixtas. La reciente velada de Misfits X Series, donde figuras como Darren Till y Tony Ferguson consiguieron ganancias significativamente superiores a las que recibían en la UFC, ha desatado una ola de especulaciones. Ahora, incluso el padre de Tom Aspinall, el campeón de peso pesado de la UFC, ha admitido que el dinero del boxeo es una tentación para su hijo, poniendo en la mira el futuro de una de las máximas figuras de la compañía de Dana White.

En una declaración contundente en el canal de YouTube de su hijo, el padre de Tom Aspinall se sinceró sobre el panorama financiero del campeón: "Me encantaría que tuviera una pelea de boxeo muy bien pagada. El dinero está ahí y no veo por qué alguien tan talentoso como Tom no debería tener una parte de ese dinero cuando los boxeadores ganan cien veces más", afirmó. Esta visión subraya una brecha salarial evidente, que ha motivado a muchos peleadores de élite a explorar otros horizontes en busca de mejores ingresos.

Publicidad

La diferencia abismal entre la UFC y el boxeo

La disparidad económica es abrumadora. La pelea de Conor McGregor contra Floyd Mayweather Jr. en 2027 es un ejemplo claro: el irlandés se embolsó 100 millones de dólares, una cifra descomunal si se compara con los 7 millones que ganó en su combate previo en la UFC. Esta diferencia monumental hace que la tentación del boxeo sea casi inevitable para aquellos que buscan maximizar sus ganancias.

Andy Aspinall comparó el salario de su hijo con el de un futbolista estadounidense para ilustrar la situación: "El dinero de Tom, algunos dicen que es bueno... pero es una fracción minúscula de lo que ganan ellos. Es uno de los mejores del mundo en lo que hace y no cobra lo suficiente. Es muy peligroso, así que cuando tenga suficiente para salir de ahí, le diría que se vaya", concluyó.

Publicidad

Aspinall, programado para enfrentar a Cyril Gane el próximo 25 de octubre, es uno de los activos más valiosos de la UFC. Sin embargo, su conexión con el boxeo, deporte en el que casi hace carrera profesional, añade un factor de incertidumbre a su futuro en las artes marciales mixtas. La cuestión ya no es si el dinero del boxeo es atractivo, sino si Aspinall podrá resistirse a la oportunidad de capitalizar su talento en un deporte que ofrece recompensas económicas sin comparación.